Templo de Mao Dien, símbolo de la tradición académica de Vietnam

Hai Phong, Vietnam (VNA) - El Templo de Mao Dien, el segundo más grande de Vietnam después del Templo de la Literatura en Hanoi, es un símbolo de la tradición académica de Xu Dong, denominación histórica vinculada a la actual ciudad de Hai Phong. Este sitio histórico nacional especial conserva importantes vestigios de la educación confuciana y contribuye al desarrollo cultural, educativo y turístico de la localidad.



Símbolo de la tradición académica



Ubicado en la actual comuna de Mao Dien, el templo está estrechamente ligado a la historia de la educación y los exámenes confucianos en Vietnam.



Construido en el siglo XV en la otrora comuna de Duong An, el Templo de Mao Dien quedó vinculado al centro examinador provincial, que durante la dinastía Mac (1527-1677) acogió cuatro convocatorias de exámenes metropolitanos.



En la dinastía Tay Son (1788-1802), el templo fue trasladado a Mao Dien e integrado en el complejo examinador, que contribuyó a la formación de numerosos doctores confucianos.



El monumento fue reconocido como sitio histórico y cultural nacional en 1992, restaurado entre 2002 y 2016 y declarado sitio histórico nacional especial en 2017. En diciembre de 2024 recibió el reconocimiento como zona turística de nivel provincial.



Está dedicado a Confucio y a ocho destacadas figuras académicas y culturales de Vietnam, entre ellas Chu Van An, Mac Dinh Chi, Tue Tinh, Nguyen Trai y Nguyen Binh Khiem. Cada año recibe decenas de miles de visitantes. Su principal festival se celebra el día 18 del segundo mes lunar, como ocasión para honrar a las generaciones anteriores y promover la tradición de estudio y respeto por el conocimiento.



La digitalización de la información sobre el sitio histórico nacional especial del Templo de Mao Dien facilita a los visitantes el acceso a sus contenidos y la organización de sus recorridos a través de plataformas digitales. (Foto: VNA)

Patrimonio al servicio de la educación



Las autoridades de Hai Phong vinculan la conservación del templo con la educación tradicional y el fomento del talento. Según Le Thi Thoa, subdirectora de la División de Gestión de Monumentos de Cam Giang, perteneciente a la Junta de Gestión de los Sitios Históricos de Con Son-Kiep Bac, los trabajos incluyen la preservación de la arquitectura, las estelas, los documentos en caracteres chinos y Han Nom y los objetos relacionados con los exámenes imperiales. También se llevan a cabo inventarios, investigaciones y procesos de digitalización.



Además de las ceremonias de ofrenda de incienso y las actividades de caligrafía durante el Año Nuevo lunar, se organizan visitas educativas, encuentros sobre la historia de los exámenes imperiales y programas STEM/STEAM vinculados al patrimonio.



La Resolución de la Asamblea del Comité partidista de la comuna de Mao Dien para el mandato 2025-2030 establece como objetivo conservar y promover el valor del templo y convertir la localidad en un centro cultural, educativo y de turismo espiritual en el oeste de Hai Phong.



Pham Thi Loc, jefa de la Oficina de Cultura y Asuntos Sociales de Mao Dien, señaló que la localidad seguirá aprovechando el patrimonio para reforzar la enseñanza de la historia en las escuelas y fomentar el orgullo por la tradición académica de Xu Dong.



Por su parte, Le Thi Thoa destacó la orientación de convertir el templo no sólo en un monumento que preservar, sino también en un espacio de educación y desarrollo humano. Para ello, se prevé incorporar sus valores históricos y culturales a los programas escolares, aplicar tecnologías digitales e inteligencia artificial a las actividades educativas, diseñar experiencias para distintos grupos de visitantes y ampliar la cooperación con centros educativos e instituciones de investigación.



Asimismo, se prestará atención al estímulo de jóvenes talentos en los ámbitos de la investigación científica y la innovación. A largo plazo, se busca conectar el Templo de Mao Dien con otros monumentos históricos y culturales para desarrollar itinerarios de visita y aprendizaje./.