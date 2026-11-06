Máximo dirigente de Vietnam preside reunión sobre los preparativos para APEC 2027

Hanoi (VNA) – El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente del país, To Lam, presidió hoy una reunión con el Comité Nacional de APEC 2027 para revisar los preparativos de Vietnam como país anfitrión de este evento.



En sus palabras de apertura, el secretario general y presidente, To Lam, pidió debatir exhaustivamente los preparativos para APEC 2027, centrándose en los contenidos sustantivos y las infraestructuras, evaluar detalladamente los avances e identificar tanto los resultados alcanzados como las dificultades y obstáculos pendientes de resolver.



En el encuentro, el viceprimer ministro permanente Pham Gia Tuc presentó un informe general sobre los preparativos en ámbitos clave, incluidos los contenidos, las actividades de comunicación y culturales, las instalaciones y la logística, la seguridad y la atención sanitaria.



El informe señaló que los preparativos para APEC 2027 en Vietnam han recibido atención y orientación permanentes de los máximos dirigentes del Partido y del Estado. El primer ministro y otros miembros del Gobierno han supervisado estrechamente su implementación y proporcionado orientaciones y coordinación oportunas a los ministerios, organismos y localidades, con el fin de garantizar una preparación exhaustiva de todas las actividades del APEC en 2027, cuya culminación será la Semana de Líderes Económicos de APEC, prevista para noviembre de ese año en la isla de Phu Quoc, provincia de An Giang.



Los preparativos en todos los ámbitos avanzan conforme a la hoja de ruta establecida en el plan general para la organización del APEC 2027, indicó.



En cuanto a los contenidos, el tema, las prioridades y las iniciativas propuestos por Vietnam reflejan las preocupaciones comunes del APEC y, al mismo tiempo, se ajustan a las principales orientaciones de política exterior y desarrollo del país.



La construcción de instalaciones e infraestructuras al servicio de la Semana de Líderes Económicos de APEC avanza según lo previsto. Los obstáculos jurídicos y normativos han sido resueltos mediante tres resoluciones aprobadas por el Gobierno y la Asamblea Nacional. Los ministerios, organismos y localidades también están desplegando activamente los preparativos en otros ámbitos.



Vietnam está ahora preparado para asumir su papel como anfitrión de APEC 2027, afirmó Pham Gia Tuc.



Tras escuchar el informe y las intervenciones, el mandatario reconoció la iniciativa, el sentido de responsabilidad y los esfuerzos del Comité Nacional, sus subcomités, los ministerios y organismos competentes y las autoridades locales en los preparativos para APEC 2027.

El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente del país, To Lam, preside una reunión con el Comité Nacional de APEC 2027 (Fuente: VNA)

Subrayó que todos los preparativos deben ajustarse a las directrices del Partido, estar estrechamente vinculados a las exigencias de desarrollo del país y cumplir el derecho internacional, reflejando al mismo tiempo la política exterior de Vietnam basada en la independencia, la autodeterminación, la multilateralización y la diversificación de las relaciones, así como su responsabilidad con la comunidad internacional.



Destacó la importancia de definir claramente el tema, las prioridades y las iniciativas para 2027, e instó al Comité Nacional a continuar revisándolos y perfeccionándolos mediante consultas internacionales estrechas y en consonancia con la evolución regional.



El máximo dirigente pidió preparar minuciosamente todos los aspectos para lograr resultados concretos en materia de cooperación, que reflejen la contribución responsable de Vietnam a la configuración del futuro común de la región y, al mismo tiempo, respondan a los intereses de desarrollo de las localidades, las empresas y la población.



Señaló que el protocolo diplomático debe llevarse a cabo con solemnidad, esmero y profesionalidad, de conformidad con las prácticas internacionales y poniendo de relieve la identidad y la hospitalidad de Vietnam. Se debe prestar especial atención a la recepción de dirigentes, la organización de eventos, conferencias, recepciones oficiales y encuentros de alto nivel. Todos los preparativos deben ser precisos y coherentes, sin margen para errores que puedan afectar la imagen y reputación del país.



Las actividades de comunicación, culturales y de promoción de la imagen nacional deben desarrollarse de manera sistemática y creativa, logrando un equilibrio entre tradición y modernidad. Estas iniciativas deben proyectar la imagen de un Vietnam pacífico, estable, con identidad cultural propia, independiente, dinámico, creativo y hospitalario, que avanza con firmeza en una nueva era de desarrollo.



El APEC 2027 debe convertirse en una oportunidad para realzar la imagen, la reputación y la posición internacional de Vietnam, dejando una huella duradera entre los amigos internacionales, afirmó.



Ante el escaso tiempo restante para el inicio de las primeras actividades del APEC 2027, las exigencias cada vez mayores, el considerable volumen de trabajo y la rápida evolución del entorno internacional, el secretario general del PCV y presidente del país instó al Gobierno, al Comité Nacional y a las localidades, especialmente a la provincia de An Giang, a mantener una atención prioritaria a los preparativos.



Las orientaciones generales deben traducirse en programas y planes de acción concretos, con plazos claramente definidos y resultados cuantificables, subrayó./.



