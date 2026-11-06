Vietnam impulsa la renovación de la diplomacia popular

Hanoi (VNA) – El Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) ha instado a renovar profundamente el pensamiento y los métodos de implementación de la diplomacia popular, pasando de la “participación” a la “contribución y creación”, con el fin de promover su papel como uno de los tres pilares de la diplomacia vietnamita integral, moderna y profesional.

En representación del Secretariado, el miembro permanente de este órgano, Tran Cam Tu, quien también es miembro del Buró Político, firmó la Directiva 16-CT/TW, del 2 de noviembre de 2026, sobre el impulso y la elevación del nivel de la diplomacia popular.

El documento señala que, tras casi cinco años de implementación de la Directiva número 12-CT/TW, del 5 de enero de 2022, la diplomacia popular ha logrado resultados positivos, contribuyendo a ampliar las relaciones de amistad y cooperación con los pueblos del mundo, elevar el papel y la posición de Vietnam en los foros populares regionales e internacionales y movilizar recursos para el desarrollo nacional.

Sin embargo, persisten limitaciones, como la insuficiente comprensión de su importancia estratégica, la lentitud en la renovación de los métodos de trabajo, la falta de coordinación estrecha, la dispersión de recursos y la ausencia de avances significativos en la movilización del apoyo internacional a Vietnam.

Ante la compleja evolución de la situación mundial y regional, así como las exigencias derivadas de la implementación de la Resolución del XIV Congreso Nacional del PCV y de la Resolución 06-NQ/TW, del 19 de mayo de 2026, del Buró Político, el Secretariado exige a los comités del Partido, organismos estatales, al Frente de la Patria de Vietnam y a las organizaciones sociopolíticas elevar la conciencia sobre la diplomacia popular como una tarea clave y permanente de todo el sistema político y de la población.

Las organizaciones populares, los ciudadanos, las empresas, los intelectuales, los artistas y los vietnamitas residentes en el extranjero son sujetos centrales y fuerzas directamente involucradas en esta labor.

La Directiva subraya la necesidad de fortalecer el liderazgo integral del Partido y la gestión unificada del Estado, garantizando una coordinación sincronizada entre los tres pilares de la diplomacia. Asimismo, pide promover el papel del Frente de la Patria de Vietnam, de la Unión de Organizaciones de Amistad de Vietnam y de la comunidad vietnamita en el exterior. Las relaciones con los pueblos de otros países deben basarse en la sinceridad, la confianza y el respeto mutuo, consolidando los vínculos tradicionales y ampliando las redes de socios, mediante el diálogo y la reducción de diferencias, en defensa de los intereses nacionales.

Una orientación importante consiste en renovar los métodos de implementación con prioridades claras, actualizar un mapa de socios según territorios, sectores y niveles de prioridad, y establecer vínculos con las nuevas generaciones, intelectuales, científicos, empresarios, artistas y organizaciones sociales. Vietnam debe proponer iniciativas y participar activamente en la definición de agendas en los foros populares internacionales, además de mejorar la eficacia de la cooperación con organizaciones no gubernamentales extranjeras.

La diplomacia popular debe vincularse estrechamente con el desarrollo nacional y el fortalecimiento del poder blando del país, dando prioridad a la ciencia y la tecnología, la innovación, la transformación digital, la educación, la cultura, el turismo, la transición verde y el desarrollo sostenible. También debe aprovechar el papel de la comunidad vietnamita en el exterior como puente de conexión, apoyar a las empresas en el acceso a mercados, socios y conocimientos internacionales, y difundir los valores culturales, históricos y humanos de Vietnam.

La Directiva exige además modernizar la información exterior a través de los canales populares, impulsar la aplicación de tecnologías digitales e inteligencia artificial y aprovechar las nuevas plataformas de comunicación. Por otro lado, insta a combatir de manera proactiva las informaciones falsas y las tergiversaciones sobre Vietnam, perfeccionar la estructura organizativa y los mecanismos de coordinación, garantizar los recursos y formar un equipo de funcionarios con firmeza política y capacidad de investigación, previsión, dominio de idiomas extranjeros y competencias tecnológicas.

En cuanto a su implementación, el documento asigna responsabilidades a los organismos centrales del Partido, las organizaciones partidistas de la Asamblea Nacional y del Gobierno, así como al Comité del Partido del Ministerio de Relaciones Exteriores, para divulgar, concretar, orientar, supervisar y garantizar los recursos necesarios. Este último organismo asumirá la coordinación, el seguimiento y la presentación periódica de informes al Secretariado, además de orientar a las representaciones vietnamitas en el extranjero para que apoyen las actividades de diplomacia popular.

La Directiva16-CT/TW sustituye a la Directiva 12-CT/TW, del 5 de enero de 2022, del Secretariado del Comité Central del PCV, y será difundida en las células del Partido./.