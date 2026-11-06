Presidente del Parlamento entrega insignias por 80 años de militancia en el Partido a veteranos

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) – El miembro del Buró Político y presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, entregó hoy insignias por 80 años de militancia en el Partido a veteranos militantes en Ciudad Ho Chi Minh.



Al entregar la insignia al veterano militante Nguyen Ngoc Dan, nacido en 1928 y miembro de la célula del Partido de la Zona Residencial 31, barrio de An Nhon, Thanh Man afirmó que el Partido y el Estado siempre han reconocido sus contribuciones a la lucha por la liberación nacional y a la causa de construcción y defensa del país.



Expresó su satisfacción al constatar que, pese a su avanzada edad, Ngoc Dan goza de buena salud y mantiene sus facultades mentales, constituyendo un importante apoyo espiritual para su familia y la organización de base del Partido.



El titular del Parlamento instó a la organización del Partido de Ciudad Ho Chi Minh, a las organizaciones de base a continuar prestando atención y cuidado a los militantes de edad avanzada, mediante visitas periódicas y el apoyo a las familias con méritos revolucionarios, las familias de los mártires, los heridos de guerra y los militantes que han realizado importantes contribuciones a la causa revolucionaria.



Asimismo, le deseó buena salud y lo alentó a seguir promoviendo las tradiciones revolucionarias, especialmente mediante la educación de las generaciones jóvenes, contribuyendo así a la aplicación eficaz de las directrices del Partido y las políticas y leyes del Estado.



Thanh Man también exhortó a la militancia de Ciudad Ho Chi Minh y a la de An Nhon a intensificar la educación sobre las tradiciones revolucionarias entre los jóvenes, tomando la dedicación de Ngoc Dan como ejemplo para que los miembros de la Unión de Jóvenes Comunistas Ho Chi Minh y las nuevas generaciones aprendan y sigan.

El miembro del Buró Político y presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, entrega la insignia al veterano militante Nguyen Ngoc Dan (Foto: VNA)

Alentó al veterano militante a continuar aportando ideas a la construcción y el desarrollo de la Zona Residencial 31, el barrio de An Nhon y Ciudad Ho Chi Minh en su conjunto.



Profundamente emocionado por la atención y el afecto de los dirigentes del Partido y del Estado, Ngoc Dan afirmó que sus logros eran fruto de la orientación y la formación del Partido, y reafirmó su compromiso de seguir dedicando sus esfuerzos e inteligencia al Partido y a la nación.



En esta ocasión, Thanh Man también entregó una insignia por 80 años de militancia en el Partido al veterano militante Le Ngoc Anh, nacido en 1929 y miembro de la célula del Partido de la Zona Residencial 2, barrio de Cau Kieu./.



