Máximo dirigente de Vietnam recibe a nuevos embajadores

Hanoi (VNA) – Vietnam concede especial importancia a las relaciones de amistad y cooperación mutuamente beneficiosas con todos los países, además de ampliar los vínculos en economía, ciencia y tecnología, transformación digital, energía y desarrollo sostenible, destacó el secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam.

Durante una recepción celebrada hoy en Hanoi con los embajadores de Luxemburgo, Benin, Mauritania, Guinea, Lituania, Botswana, Maldivas, Kirguistán, Jordania y Estonia, quienes le presentaron sus cartas credenciales, el dirigente anfitrión dio la bienvenida a los diplomáticos al inicio de sus mandatos en Vietnam, y señaló que 2026 marca importantes hitos históricos: el 96.º aniversario de la fundación del Partido Comunista de Vietnam, el 81.º de la fundación del Estado y los 40 años del proceso de Doi Moi (Renovación).

De un país que sufrió décadas de guerra y numerosas dificultades, Vietnam se ha convertido en una nación pacífica, unificada, independiente y soberana, con una economía dinámica, una profunda integración internacional y una posición cada vez más destacada en las cadenas globales de producción y suministro, subrayó.

El máximo dirigente afirmó que el pueblo vietnamita siempre recuerda y valora la solidaridad, el apoyo y la valiosa ayuda de los amigos internacionales durante la lucha por la independencia y la reunificación nacional, así como en la construcción y el desarrollo del país.

Al subrayar que Vietnam ha entrado en una nueva era de desarrollo con dos objetivos centenarios, el mandatario indicó que para 2030, cuando se conmemore el centenario de la fundación del Partido, el país aspira a convertirse en una nación en desarrollo con una industria moderna; y para 2045, con motivo del centenario de la fundación del Estado, en un país desarrollado de altos ingresos.

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, habla en la cita (Fuente: VNA)

Vietnam considera el conocimiento y la educación como prioridades nacionales, y sitúa la ciencia y la tecnología, la innovación, la transformación digital y verde y el desarrollo de infraestructuras estratégicas entre los principales motores del crecimiento, enfatizó.

El líder expresó su deseo de que Vietnam y los demás países sigan fortaleciendo sus vínculos tradicionales y ampliando la cooperación bilateral y multilateral sobre la base de la igualdad, el beneficio mutuo y el desarrollo compartido.

Para profundizar estos vínculos, propuso consolidar la confianza política e intensificar los intercambios de delegaciones a todos los niveles y por todos los canales; renovar los contenidos de cooperación, generar beneficios concretos y apoyarse mutuamente para participar más profundamente en las cadenas regionales y globales de producción y suministro.

Entre los ámbitos prioritarios mencionó la economía, el comercio, la inversión, los semiconductores, la inteligencia artificial, los nuevos materiales, la agricultura sostenible, el medio ambiente, las energías renovables, la economía y el transporte marítimos, la logística, la educación, la formación y los intercambios culturales y entre los pueblos.

Asimismo, destacó la necesidad de estrechar la coordinación en los foros multilaterales y aunar esfuerzos para abordar los desafíos regionales y globales, contribuyendo a mantener la paz y la estabilidad y promover el desarrollo sostenible.

Por último, expresó su esperanza de que los embajadores contribuyan activamente a materializar las orientaciones de cooperación y aseguró que el Gobierno y los organismos competentes de Vietnam crearán condiciones favorables y les brindarán apoyo para que cumplan satisfactoriamente sus mandatos en el país./.