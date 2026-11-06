Bac Ninh refuerza su atractivo para captar inversiones de alto valor añadido

Bac Ninh, Vietnam (VNA) - Bac Ninh consolida su posición como uno de los principales destinos de inversión de Vietnam al captar más de 19.700 millones de dólares en los primeros diez meses de 2026 y situarse en el tercer puesto nacional en atracción de IED, gracias a un entorno empresarial favorable y su apuesta por proyectos de alta tecnología y mayor valor añadido.



Promoción activa y mejora del entorno inversor



Según el Departamento de Finanzas de Bac Ninh, en octubre la ciudad captó inversiones por un valor equivalente a 554 millones de dólares. Se aprobaron 18 nuevos proyectos nacionales, con más de 93,8 millones de dólares de capital registrado, y 35 proyectos de IED, por 118,2 millones de dólares. Además, varios proyectos ampliaron sus inversiones, con incrementos de cerca de 82,1 millones de dólares en el ámbito nacional y 260 millones en el extranjero.



En el acumulado de los diez primeros meses, Bac Ninh autorizó 203 nuevos proyectos nacionales, por más de 14.180 millones de dólares, y 304 proyectos de IED, por más de 1.830 millones de dólares. Las ampliaciones de capital sumaron otros 1.079 millones de dólares en proyectos nacionales y 2.560 millones en proyectos extranjeros. La ciudad ocupa así el tercer lugar del país en captación de IED, después de Ciudad Ho Chi Minh y Thai Nguyen.



El director del Departamento de Finanzas, Nguyen Dinh Hieu, atribuyó estos resultados a los esfuerzos por mejorar el entorno empresarial, agilizar la gestión pública y desarrollar una promoción de inversiones más activa y selectiva.



Desde principios de año, la ciudad ha priorizado los mercados de China, Estados Unidos, Japón y Corea del Sur. Las delegaciones locales han mantenido contactos con autoridades, organismos diplomáticos y grandes empresas para atraer inversores con capacidad financiera y tecnológica, así como potencial para integrarse en las cadenas globales de suministro.



Entre las principales actividades figuran las visitas de trabajo a Japón y Corea del Sur en mayo, las reuniones con la Embajada de Vietnam en Estados Unidos y un encuentro de promoción de inversiones celebrado en Beijing en agosto, con cerca de 300 participantes.



Bac Ninh también mantiene encuentros periódicos con empresas extranjeras para escuchar sus necesidades y resolver dificultades. Las reuniones con compañías japonesas y surcoreanas celebradas en julio y septiembre congregaron a unos 175 y 200 representantes, respectivamente. Asimismo, la ciudad ha creado grupos de promoción y apoyo específicos para los mercados prioritarios.



Paralelamente, se han intensificado las reformas administrativas. En octubre, el índice de calidad del servicio público mejoró hasta el puesto 13 entre 34 localidades, frente al puesto 28 del mes anterior. En materia de innovación, Bac Ninh ocupó el quinto lugar nacional en el Índice Provincial de Innovación (PII) de 2026, con 50,96 puntos.



La ciudad también acelera el desarrollo de infraestructuras industriales. En los primeros diez meses aprobó seis nuevos parques industriales, elevando el total a 39, con una superficie de 11.903 hectáreas y una ocupación cercana al 53%. Se espera que, a finales de año, el suelo limpio disponible para nuevos proyectos alcance unas 1.155 hectáreas.



Mayor vinculación con las empresas nacionales



Kim Iee-Soo, director general de Samsung Electronics Vietnam, destacó que la compañía mantiene su presencia en Bac Ninh desde 2008, cuando comenzó a operar su fábrica en Yen Phong. Según señaló, el entorno favorable y el apoyo de las autoridades locales han facilitado la expansión de sus actividades. A finales de junio de 2026, las instalaciones de Samsung en Bac Ninh y Thai Nguyen habían acumulado exportaciones por valor de 500.000 millones de dólares estadounidenses.



El directivo subrayó que las empresas de IED no solo contribuyen mediante la producción y las exportaciones, sino también a través de la transferencia tecnológica y el desarrollo de proveedores nacionales. Samsung se ha comprometido a seguir apoyando a las empresas vietnamitas para mejorar su capacidad productiva y la calidad de sus productos.



En consonancia con esta orientación, Bac Ninh dará prioridad a proyectos de alta tecnología, tecnologías verdes e industrias auxiliares, especialmente en sectores como los semiconductores, la inteligencia artificial, la robótica, los nuevos materiales y las energías renovables.



El presidente del Comité Popular de la ciudad, Pham Hoang Son, ha pedido a los organismos competentes acelerar la liberación de terrenos, completar las infraestructuras industriales y seguir mejorando las condiciones para los inversores. También ha insistido en atraer selectivamente empresas con capacidad financiera, experiencia de gestión y proyectos de alto valor añadido.



Para el período 2026-2030, Bac Ninh aspira a alcanzar un crecimiento medio anual del PIBR del 11-13%, elevar el peso de la economía digital hasta al menos el 45% y situar el PIBR per cápita entre 9.200 y 10.000 dólares. La captación de inversiones de calidad, la innovación tecnológica y una mayor cooperación entre empresas extranjeras y nacionales serán claves para alcanzar estos objetivos./.

VNA