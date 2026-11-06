Economía

Vietnam estudia probar sistema de rastreo de flujos financieros en casos de fraude

Vietnam impulsa un sistema piloto para verificar y rastrear los flujos financieros vinculados a estafas, con el fin de recuperar los fondos sustraídos y reforzar la seguridad de las transacciones digitales ante el auge de los delitos de alta tecnología.

El coronel Nguyen Ba Son, subdirector del Departamento de Seguridad Cibernética y Prevención y Lucha contra los Delitos de Alta Tecnología (A05), del Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam. (Foto: thanhnien.vn)
El coronel Nguyen Ba Son, subdirector del Departamento de Seguridad Cibernética y Prevención y Lucha contra los Delitos de Alta Tecnología (A05), del Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam. (Foto: thanhnien.vn)

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - Ante el creciente número de estafas de alta tecnología, garantizar la seguridad de las finanzas digitales ya no consiste únicamente en prevenir los ciberataques, sino que también exige reforzar la detección, el rastreo y la recuperación de los fondos sustraídos.

Durante el Foro de Seguridad Financiera Digital de Vietnam 2026, celebrado hoy en Ciudad Ho Chi Minh, el coronel Nguyen Ba Son, subdirector del Departamento de Seguridad Cibernética y Prevención y Lucha contra los Delitos de Alta Tecnología (A05), del Ministerio de Seguridad Pública, informó de que esta cartera acaba de mantener una reunión de trabajo con el Banco Estatal de Vietnam para estudiar la implementación piloto de un sistema de verificación y rastreo de los flujos financieros relacionados con casos de fraude y apropiación ilícita de bienes. La iniciativa tiene como objetivo mejorar la capacidad de recuperación de los fondos y reducir las pérdidas económicas de la población.

Según Nguyen Ba Son, durante los primeros seis meses de 2026, las fuerzas competentes registraron cerca de 1.000 casos de fraude y apropiación de bienes, con pérdidas estimadas en billones de dongs.

Cabe destacar que los delincuentes recurren cada vez más a la inteligencia artificial (IA) para identificar vulnerabilidades, diseñar escenarios de ataque y suplantar identidades, lo que hace que las modalidades de estafa sean cada vez más sofisticadas y difíciles de detectar.

Uno de los casos más representativos fue el de un delincuente que sustrajo el chip de una tarjeta de pago de un cliente en un restaurante y posteriormente lo instaló en otra tarjeta para comprar teléfonos iPhone, con lo que se apropió de más de 7.800 dólares. Este incidente pone de manifiesto que incluso las deficiencias en los procedimientos de pago pueden ser aprovechadas por los delincuentes.

Actualmente, el sistema de supervisión del Banco Estatal está conectado con cerca de 100 instituciones financieras y ha identificado más de 668.000 cuentas con indicios de infracción. Los bancos han emitido millones de alertas y coordinado acciones para recuperar o suspender operaciones financieras por valor de billones de dongs. No obstante, es necesario seguir mejorando la interconexión, el intercambio de datos y la coordinación entre las distintas entidades para gestionar estos casos.

El doctor Dao Minh Tu, vicepresidente y secretario general de la Asociación de Bancos de Vietnam (VNBA), señaló que alrededor del 89% de la población adulta del país dispone de una cuenta de pago, que el valor de las transacciones sin efectivo equivale a 28 veces el producto interno bruto (PIB) y que más del 95% de las operaciones en numerosos bancos se realizan a través de plataformas digitales. Esta evolución impulsa la economía digital, pero también incrementa los riesgos para la seguridad financiera.

Dao Minh Tu subrayó la necesidad de desarrollar una plataforma de datos unificada que garantice la conectividad y el intercambio de información entre las instituciones financieras, respetando al mismo tiempo las normas de seguridad y privacidad. Asimismo, los bancos deben establecer marcos de gobernanza de la IA, reforzar la supervisión de las transacciones en tiempo real, implantar sistemas de alerta multinivel y garantizar la intervención humana en las decisiones de importancia.

Por otra parte, el sector bancario debe revisar periódicamente sus sistemas de pago, sus plataformas centrales de gestión bancaria y los mecanismos de firma digital interbancaria. Ante el riesgo de que las tecnologías cuánticas debiliten los actuales estándares de cifrado, también resulta necesario iniciar cuanto antes los estudios y elaborar una hoja de ruta para la transición hacia la criptografía poscuántica.

Desde la perspectiva de la banca comercial, Dam The Thai, subdirector general de HDBank, informó de que la entidad está desarrollando una estrategia para proteger la confianza digital basada en tres pilares: seguridad, inteligencia y conectividad. HDBank aplica mecanismos de autenticación en función del nivel de riesgo, realiza pruebas piloto de soluciones de IA para detectar fraudes en tiempo real y automatiza determinados procesos de evaluación y aprobación de créditos.

El representante de HDBank también propuso desarrollar una infraestructura común de confianza digital que permita a los bancos, las empresas de telecomunicaciones, los proveedores de monederos electrónicos y las plataformas de negociación de activos digitales compartir oportunamente alertas sobre posibles fraudes. Al mismo tiempo, consideró necesario perfeccionar los estándares de ciberseguridad y de uso responsable de la IA, garantizando la transparencia y la rendición de cuentas.

Estas propuestas ponen de relieve la urgente necesidad de reforzar la coordinación entre los organismos reguladores, las entidades bancarias y las empresas tecnológicas, con el objetivo de proteger a la población, consolidar la confianza y garantizar la seguridad del sistema financiero digital de Vietnam./.

VNA
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