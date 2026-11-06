Vietnam busca garantizar igualdad de género en la transformación digital

Hanoi (VNA) - La Unión de Mujeres de Vietnam, en coordinación con la Academia Nacional de Ciencias Sociales, organizó hoy en Hanoi un seminario científico para intercambiar propuestas prácticas que ayuden a las mujeres a mejorar sus competencias digitales y acceder en igualdad de condiciones a las oportunidades que ofrece el entorno digital.



Al inaugurar el encuentro, Nguyen Thi Thu Hien, vicepresidenta de la Unión de Mujeres de Vietnam, destacó que la implementación de la Resolución N.º 57-NQ/TW, emitida el 22 de diciembre de 2024 por el Buró Político sobre los avances en el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital nacional, exige fortalecer las capacidades de las mujeres y garantizar su participación en igualdad de condiciones en el proceso de digitalización.



La promoción de la igualdad de género en este ámbito no sólo contribuye a proteger los derechos e intereses legítimos de las mujeres, sino que también permite aprovechar su talento, creatividad y aportaciones al desarrollo del país, señaló.



Según el Informe Global sobre la Brecha de Género 2026 del Foro Económico Mundial, Vietnam alcanzó un nivel de paridad del 97,1% en educación y del 75,2% en participación y oportunidades económicas, situándose entre las 50 economías con mejores resultados. No obstante, ocupó el puesto 84 entre 145 economías en el índice global de brecha de género, diez posiciones menos que en 2025.



Los participantes señalaron que la transformación digital abre numerosas oportunidades para que las mujeres estudien, accedan al empleo, emprendan, desarrollen actividades productivas y comerciales, amplíen sus mercados y utilicen servicios financieros, sanitarios, educativos y de seguridad social, lo que puede contribuir a reducir la brecha de género.



Sin embargo, las posibilidades de aprovechar estas oportunidades varían entre los distintos grupos de mujeres, en función de su acceso a dispositivos y a Internet, de sus competencias digitales y de los recursos de apoyo disponibles.



Para que la transformación digital contribuya efectivamente a la igualdad de género, es necesario prestar atención no sólo al acceso y al uso de la tecnología, sino también a la seguridad de las mujeres y al papel que desempeñan en este proceso.



Las medidas para facilitarles el acceso a las herramientas digitales y su utilización deben ir acompañadas del fortalecimiento de su capacidad para adaptarse a los cambios del mercado laboral, de la ampliación de sus oportunidades de empleo y de una mayor participación en los ámbitos científico y tecnológico.



Asimismo, es preciso crear condiciones para que las mujeres puedan dominar la tecnología, intervenir en los procesos de creación y toma de decisiones y beneficiarse en igualdad de condiciones de los avances de la digitalización.



Durante el seminario, los delegados analizaron la situación de la igualdad de género en la transformación digital e identificaron los obstáculos que afrontan las mujeres para acceder a la tecnología, utilizarla y participar en su desarrollo. También examinaron los efectos de las tecnologías digitales y la inteligencia artificial (IA) en el empleo, los ingresos y las oportunidades de desarrollo, así como en la seguridad de las mujeres y las niñas en el ciberespacio.



Los participantes propusieron medidas para reforzar el papel de la Unión de Mujeres de Vietnam como organización central del movimiento femenino y fomentar la movilización social en favor de la igualdad de género en la transformación digital.



Entre las propuestas figuran recoger y transmitir las necesidades de las mujeres para contribuir a la elaboración de políticas, así como a su evaluación crítica y supervisión. También plantearon impulsar modelos y prácticas adaptados a los distintos grupos de mujeres, las características de cada territorio y las condiciones de implementación de las organizaciones de la Unión en todos los niveles./.

VNA