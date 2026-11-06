Vietnam acelera la transformación digital en la educación y la formación

Hanoi (VNA) - El viceprimer ministro vietnamita Le Tien Chau instó hoy a las localidades y los centros educativos a seguir experimentando y ampliando modelos innovadores y buenas prácticas en la aplicación de tecnologías digitales e inteligencia artificial (IA) durante el año académico 2026-2027.



En una conferencia nacional celebrada en línea sobre la transformación digital en la educación y la formación, el subjefe de Gobierno pidió a los ministerios, sectores y localidades dar prioridad a la depuración y conexión de datos, una tarea clave para garantizar el valor y la utilidad de la base de datos del sector educativo.



El Ministerio de Educación y Formación, en coordinación con el Ministerio de Seguridad Pública y los organismos competentes, debe acelerar la verificación y depuración de los datos históricos de más de 44 millones de títulos que todavía no están vinculados al número de identificación ciudadana, subrayó.



También instó al Ministerio de Seguridad Pública a apoyar esta labor mediante el refuerzo de la capacidad de conexión entre la base de datos de expedientes académicos y títulos digitales y la base nacional de datos de población, a fin de garantizar que la información sea verificada, autenticada y pueda utilizarse eficazmente.



En cuanto a la simplificación de los procedimientos administrativos mediante el aprovechamiento de los datos, pidió al Ministerio de Educación y Formación coordinarse con el Ministerio de Justicia para finalizar una propuesta que permita utilizar los expedientes académicos y títulos digitales en sustitución de los documentos que actualmente se exigen para realizar trámites administrativos.



Respecto a la Plataforma Digital Nacional de Gestión Educativa, encargó a la cartera de Educación y Formación colaborar con el Ministerio de Seguridad Pública para determinar las necesidades de infraestructura del Centro Nacional de Datos. El objetivo es garantizar un funcionamiento coordinado y seguro que responda a las necesidades del 100% de los centros educativos del país.



Asimismo, el Ministerio de Educación y Formación deberá completar cuanto antes los planes de ejecución del proyecto del Sistema Nacional de Materiales Didácticos Digitales para la educación general y del proyecto de transformación digital y aplicación de la IA en la educación y la formación para el período 2026-2030, con proyección hasta 2035.



Tien Chau subrayó que los ministerios, sectores y localidades deben actuar con iniciativa y determinación para resolver de manera definitiva las tareas asignadas, obtener resultados concretos desde el año académico 2026-2027 y convertir la transformación digital en una verdadera fortaleza del sector educativo.



Según un informe del Ministerio de Educación y Formación, el proceso de digitalización del sector ha pasado de una etapa centrada en la aplicación de tecnologías de la información y la digitalización aislada a otra en la que se están creando progresivamente las condiciones para que el sistema educativo funcione en el entorno digital.



En términos generales, el sector ha construido una base nacional de datos digitales que abarca a los principales actores del sistema. Sin embargo, los procesos de creación, conexión, autenticación y aprovechamiento de esa información todavía avanzan con lentitud.



De un total de 66,9 millones de títulos digitalizados, 44 millones aún no están vinculados al número de identificación ciudadana. De los 12 millones que ya cuentan con este número y han sido sincronizados en la plataforma VNeID, sólo alrededor de 1,2 millones han sido autenticados por sus titulares. Por otro lado, la Plataforma Digital Nacional de Gestión Educativa sólo se ha implantado en seis localidades y todavía presenta carencias de infraestructura, personal y recursos financieros.



Según el Departamento de Educación y Formación de Ciudad Ho Chi Minh, la urbe está desplegando una hoja de ruta para incorporar la IA a la enseñanza en tres fases: un programa piloto iniciado en 2022; una aplicación focalizada a partir del año académico 2025-2026; y su extensión generalizada desde el curso 2026-2027. La urbe se ha fijado como meta que, para 2030, todos los centros educativos dispongan de sistemas de apoyo a la educación inteligente basados en IA.



Por su parte, Hanoi ha completado la digitalización, depuración y normalización de 2,9 millones de registros de títulos y certificados, equivalentes al 75% del total. En cuanto a los expedientes académicos digitales, ha finalizado 1,76 millones, lo que representa el 99,5%. Además, todos los centros educativos de la capital han implantado la firma digital en sus sistemas de gestión de expedientes educativos electrónicos./.

VNA