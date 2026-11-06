Ciudad Ho Chi Minh busca fortalecer la cooperación con las localidades rusas

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) – La Unión de Organizaciones de Amistad de Ciudad Ho Chi Minh (HUFO) celebró hoy un encuentro con motivo del 109 aniversario de la Revolución de Octubre de Rusia (7 de noviembre de 1917-2026), en el que se destacó la amistad entre los pueblos de Ciudad Ho Chi Minh y Rusia.



Al intervenir en el evento, Nguyen Truong Nhat Phuong, vicepresidenta del Consejo Popular de Ciudad Ho Chi Minh y presidenta de la Asociación de Amistad Vietnam-Rusia de la urbe, resaltó el significado histórico de la Revolución de Octubre y su profunda influencia en la causa revolucionaria de Vietnam.



Señaló que esta revolución también sentó las bases de la amistad duradera entre ambos pueblos. Pese a los altibajos de la historia, la amistad tradicional entre Vietnam y Rusia ha sido consolidada y cultivada por sucesivas generaciones, y los vínculos bilaterales se han elevado al nivel de Asociación Estratégica Integral.



En su condición de motor económico y centro de crecimiento del país, además de ser una ciudad de categoría especial, Ciudad Ho Chi Minh cuenta con un considerable potencial y amplio margen para ampliar la cooperación con las localidades rusas, indicó.



La urbe está dispuesta a concretar las principales orientaciones recogidas en la Declaración Conjunta de 2026 sobre el fortalecimiento de la Asociación Estratégica Integral Vietnam-Rusia mediante iniciativas concretas de cooperación en diversos ámbitos, en beneficio de las necesidades de desarrollo tanto de Ciudad Ho Chi Minh como de las localidades rusas, agregó.



Por su parte, la cónsul general de Rusia en Ciudad Ho Chi Minh, Maria Georgievna Mizonova, agradeció a la HUFO la organización de este significativo encuentro y describió la Revolución de Octubre como un acontecimiento que marcó un punto de inflexión en la historia del siglo XX, abrió una nueva era en el desarrollo de la humanidad y promovió ideales de justicia social, solidaridad, unidad, atención a las generaciones futuras y aspiraciones de un porvenir mejor.



Afirmó que los principios de la Revolución de Octubre se han convertido en una sólida base de la amistad tradicional y la Asociación Estratégica Integral entre Rusia y Vietnam, cuyos vínculos bilaterales son cada vez más sólidos.



Ciudad Ho Chi Minh constituye uno de los principales centros de cooperación entre ambos países, señaló.



La diplomática también destacó la numerosa comunidad rusohablante que vive y trabaja en el sur de Vietnam y en Ciudad Ho Chi Minh, así como varios proyectos conjuntos exitosos.



El Consulado General de Rusia mantiene su disposición a entablar diálogos y respaldar iniciativas destinadas a acercar aún más a ambos países y sus respectivas localidades, afirmó./.





VNA