Vietnam y Laos refuerzan conexión estratégica mediante intercambio teórico

Vientiane (VNA) – El XIII Seminario Teórico entre el Partido Comunista de Vietnam y el Partido Popular Revolucionario de Laos (PPRL) se celebró hoy en la provincia laosiana de Oudomxay, bajo el tema “Avances en el desarrollo y promoción de la integración y la conexión estratégica socioeconómica en el nuevo contexto: experiencias de Vietnam y Laos”.

El evento se enmarca en el Acuerdo de Cooperación entre ambos partidos sobre la investigación teórica y el balance de la práctica, y constituye un foro para intercambiar experiencias sobre el desarrollo socioeconómico, la integración y la cohesión estratégica, así como consolidar la confianza política y la relación de solidaridad especial entre Vietnam y Laos.

En su discurso de apertura, Nguyen Xuan Thang, presidente del Consejo Teórico Central de Vietnam, destacó que la cohesión estratégica es un requisito importante para que ambos países se adapten a los cambios de la época y apliquen eficazmente sus decisiones estratégicas de desarrollo.

Subrayó la necesidad de consolidar la confianza estratégica y convertir la solidaridad especial en un motor de desarrollo mediante programas, planes y proyectos de cooperación a largo plazo que reporten beneficios concretos a los pueblos de ambos países.

Nguyen Xuan Thang, presidente del Consejo Teórico Central de Vietnam, habla en la cita (Fuente: VNA)

Nguyen Xuan Thang señaló cinco pilares de la conexión estratégica: visión, objetivos y aspiraciones de desarrollo; instituciones, políticas y mecanismos de coordinación; espacios de desarrollo e infraestructura; comercio, inversión, mercados y cadenas de suministro; y ciencia, tecnología y recursos humanos.

Asimismo, propuso cinco orientaciones para impulsar reformas institucionales, centradas en la coordinación en la elaboración de políticas y planes de desarrollo; la armonización de normas y procedimientos; la renovación de los mecanismos de movilización de recursos e inversión; la ampliación de las oportunidades de participación y distribución de beneficios para empresas y ciudadanos; y el fortalecimiento de la responsabilidad en la ejecución de los compromisos de cooperación.

También destacó la necesidad de vincular el desarrollo económico con la defensa y la seguridad, preservar la independencia y la autonomía, desarrollar recursos humanos de alta calidad y garantizar el bienestar social.

Por su parte, Kikeo Khaykhamphithoun, presidente del Comité Central del Frente Lao para la Construcción Nacional, afirmó que el PPRL mantiene firme el objetivo de construir una economía independiente y autónoma, promoviendo el espíritu de autosuficiencia y autodeterminación.

Consideró que el tema del seminario responde a las exigencias del desarrollo en el nuevo contexto y a las orientaciones de los dirigentes de alto nivel de ambos partidos y países.

Kikeo Khaykhamphithoun, presidente del Comité Central del Frente Lao para la Construcción Nacional, habla en la cita (Fuente: VNA)

La parte laosiana compartió cinco lecciones extraídas de su experiencia, haciendo hincapié en la conexión económica, el desarrollo de infraestructuras y recursos humanos, el papel clave de la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital, así como la ampliación de la cooperación internacional.

Los participantes coincidieron en que las fluctuaciones económicas, comerciales y tecnológicas, junto con los desafíos de seguridad no tradicionales, exigen renovar el pensamiento, los modelos y los motores del desarrollo.

Las ponencias abordaron el papel dirigente del Partido, el perfeccionamiento institucional, la eliminación de obstáculos, la integración internacional, la innovación, la transformación digital, el comercio, la inversión y el desarrollo de infraestructuras y recursos humanos.

En particular, ambas partes enfatizaron la necesidad de reforzar la conexión en transporte, energía, comercio, inversión, logística y cadenas de suministro, aprovechando las ventajas geoeconómicas y los estrechos vínculos entre ambos países. La aplicación eficaz de los acuerdos y proyectos clave contribuirá a facilitar la circulación de mercancías y servicios, promover los intercambios entre los pueblos y fortalecer la complementariedad entre ambas economías./.