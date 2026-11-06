Organizan curso en línea para formar a profesores de vietnamita en el extranjero

Hanoi (VNA) – El Comité Estatal para los Vietnamitas en el Extranjero (SCOV), adscrito al Ministerio de Relaciones Exteriores, en coordinación con la Universidad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional de Vietnam en Hanoi y la Editorial de Educación de Vietnam, inauguró hoy un curso de formación en línea sobre métodos de enseñanza del idioma vietnamita dirigido a profesores coterráneos residentes en el extranjero.



Según el comité organizador, el curso de 2026 ha atraído a 770 participantes de 40 países y territorios, lo que refleja tanto la demanda de formación profesional como la dedicación de los profesores vietnamitas en el extranjero a preservar y transmitir su lengua materna en sus respectivas comunidades.



Al intervenir en la ceremonia inaugural, el presidente del SCOV, Nguyen Trung Kien, reconoció los continuos esfuerzos de los docentes por mantener las clases de vietnamita en el extranjero. Muchos de ellos han dedicado su tiempo libre y los fines de semana a preparar lecciones, movilizar a los padres, buscar materiales didácticos y fomentar el amor de los jóvenes por el idioma vietnamita.



Subrayó que el vietnamita no es simplemente un medio de comunicación, sino que también está estrechamente vinculado a los lazos familiares, los recuerdos y la identidad nacional. Para las comunidades vietnamitas en el extranjero, preservar el idioma contribuye a fortalecer los vínculos entre generaciones y su apego a la patria, al tiempo que permite aprovechar los recursos culturales para presentar Vietnam y su pueblo a los amigos internacionales.



Al describir el curso como una iniciativa práctica para implementar la Resolución 23-NQ/TW, emitida el 2 de agosto de 2026 por el Buró Político sobre el trabajo relativo a los vietnamitas en el extranjero, Nguyen Trung Kien destacó la necesidad de renovar los métodos de enseñanza y elevar la capacidad profesional de los docentes.



También pidió reforzar la coordinación entre los organismos nacionales, las representaciones vietnamitas en el extranjero, las instituciones educativas, las asociaciones y las familias para preservar el idioma vietnamita y la identidad cultural nacional.



Tras un curso de formación presencial celebrado en agosto de 2026, el programa en línea permite ampliar el acceso a la capacitación profesional a docentes de un mayor número de localidades.



Trung Kien instó a los organizadores a prestar mayor atención a la aplicación práctica y a los métodos centrados en los alumnos, adaptando la enseñanza a las edades, los entornos lingüísticos y las condiciones específicas de cada comunidad.



Asimismo, señaló que los relatos, juegos, canciones, experiencias culturales y situaciones de comunicación cotidianas deben incorporarse a las clases para despertar el interés de los alumnos y ayudarlos a utilizar el vietnamita con confianza.



En cuanto al papel de las tecnologías digitales y la inteligencia artificial en la enseñanza, afirmó que estas nuevas herramientas deben utilizarse de manera selectiva, con una verificación adecuada y al servicio de los objetivos educativos. Sin embargo, el conocimiento, la capacidad de inspirar y el amor de los docentes por el idioma vietnamita siguen siendo elementos esenciales.



También pidió al comité organizador y a los profesores compartir materiales didácticos y mantener los vínculos profesionales una vez concluido el curso, al tiempo que alentó a los participantes a intercambiar experiencias y debatir los desafíos de su labor docente. Esto contribuirá a conectar los conocimientos profesionales de Vietnam con la realidad de la enseñanza del idioma vietnamita en las comunidades residentes en el extranjero, agregó.



Al intervenir en la ceremonia, el profesor asociado y doctor Dang Hong Son, vicerrector de la Universidad de Ciencias Sociales y Humanidades, señaló que el curso responde a la demanda de apoyo de las comunidades vietnamitas en el extranjero en materia de enseñanza y aprendizaje del idioma, especialmente entre las generaciones nacidas y criadas fuera del país.



Con más de una década de cooperación con el SCOV en la formación profesional de profesores de vietnamita en el extranjero, la universidad ha desarrollado un programa de capacitación científico y práctico, impartido directamente por expertos en la enseñanza del idioma vietnamita, indicó.



Hong Son reconoció el papel de los docentes en la difusión del amor por el vietnamita entre las familias y las comunidades, especialmente entre las generaciones jóvenes. Expresó su confianza en que el curso proporcionará a los participantes métodos de enseñanza modernos y eficaces, además de oportunidades para intercambiar experiencias y construir una sólida red sostenible de profesores de vietnamita.



El programa demuestra asimismo el compromiso de los organismos nacionales y las instituciones educativas de apoyar a los profesores vietnamitas en el extranjero, contribuyendo a preservar la identidad cultural nacional y fortalecer los vínculos entre las generaciones de vietnamitas residentes en el exterior y su patria./.





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