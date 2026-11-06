Khanh Hoa intensifica medidas para combatir la pesca ilegal y levantar la “tarjeta amarilla” de la UE

Khanh Hoa, Vietnam (VNA) - La provincia vietnamita de Khanh Hoa está movilizando todos sus recursos para resolver las deficiencias en la gestión de la flota pesquera, las bases de datos y los sistemas de vigilancia y trazabilidad, con el objetivo de combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU) y lograr que la Unión Europea (UE) retire su “tarjeta amarilla”.

En el puerto pesquero de Hon Ro, el mayor del centro-sur de Vietnam, donde cientos de embarcaciones operan diariamente, las fuerzas de guardia fronteriza, inspección pesquera y administración portuaria mantienen una labor permanente de información, inspección y control.

El sistema electrónico de trazabilidad de productos pesqueros (eCDT), instalado en un lugar accesible del puerto, permite controlar las embarcaciones desde su salida hasta su regreso. Esta herramienta contribuye a garantizar la transparencia y legalidad de la certificación y trazabilidad de los productos destinados a la exportación. Los pescadores también registran electrónicamente sus actividades en cada jornada de pesca.

Duong Teo, propietario de dos barcos de pesca de altura, afirmó que cumple estrictamente los requisitos de registro de capturas. Para garantizar la exactitud de los datos, sus embarcaciones utilizan simultáneamente diarios electrónicos y registros manuales. Asimismo, señaló que la aplicación de los sistemas de vigilancia de embarcaciones (VMS) y eCDT ha funcionado sin dificultades en los últimos meses.

La provincia ha invertido también en estaciones terrestres de vigilancia, equipadas con grandes pantallas y personal de guardia las 24 horas para supervisar las actividades pesqueras. Estas instalaciones permiten alertar oportunamente a los barcos que pierden la señal VMS o se aproximan a los límites de las zonas de pesca autorizadas, además de apoyar las operaciones de búsqueda y rescate y la prevención de desastres naturales. Las autoridades mantienen la prohibición de salida para las embarcaciones que no cumplen los requisitos.

El teniente Chu Dinh Tai, jefe de la estación de control fronterizo de Hon Ro, indicó que las fuerzas competentes coordinan regularmente las inspecciones de tripulantes y embarcaciones. En particular, los barcos de más de 15 metros deben cumplir todos los requisitos, incluido el funcionamiento del sistema de vigilancia, antes de recibir autorización para zarpar.

En cumplimiento de la Directiva No. 32-CT/TW del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam sobre la lucha contra la pesca IUU y el desarrollo sostenible del sector, el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente ha organizado inspecciones intersectoriales en Khanh Hoa.

En septiembre, la provincia ocupó el cuarto puesto entre 22 localidades en el índice de evaluación IUU, con 97,7 puntos. No obstante, todavía debe controlar 460 embarcaciones (9,1%) cuya matrícula ha sido cancelada, 182 (3,6%) que no reúnen las condiciones para operar y 429 (8,5%) consideradas de alto riesgo de infringir las normas contra la pesca IUU.

El vicepresidente del Comité Popular provincial, Trinh Minh Hoang, pidió a las autoridades portuarias verificar y completar los registros en el sistema eCDT, contrastando los datos de entrada y salida de los barcos con la información del VMS, la base de datos nacional VNFishbase, los diarios de pesca y los registros de desembarque.

También exigió revisar rigurosamente los expedientes de trazabilidad y los certificados de origen y captura, sin validar ningún documento cuando no existan pruebas suficientes. Por su parte, las autoridades de las comunas y barrios costeros deben inspeccionar individualmente las embarcaciones que no reúnen las condiciones para operar o presentan riesgos elevados, verificar sus lugares de fondeo y actualizar los datos sobre su situación y responsables de gestión./.