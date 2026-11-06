Sangha Budista de Vietnam elige a 235 miembros del Consejo Ejecutivo

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - El X Congreso de la Sangha Budista de Vietnam (SBV) aprobó hoy la elección de 235 miembros titulares y 40 suplentes del Consejo Ejecutivo de la Sangha para el mandato 2026-2031.



La elección se efectuó durante su primera sesión de trabajo, celebrada en Ciudad Ho Chi Minh con la participación de más de 1.600 delegados, en representación de más de 65.000 monjes y monjas del país y del extranjero.



El Congreso, que se desarrolla bajo el lema “Disciplina - Renovación - Eficacia - Eficiencia”, también aprobó la incorporación de 23 venerables al Consejo de Patrocinio de la Sangha.



En la sesión inaugural, el venerable Thich Thien Nhon, vicepresidente del Consejo de Patrocinio, presidente del Consejo Ejecutivo de la SBV y jefe del Comité Organizador del Congreso, señaló que la celebración anticipada del evento, un año antes de lo previsto, responde a la necesidad de consolidar la organización de la Sangha, en consonancia con la reorganización de las unidades administrativas y la implementación del modelo de gobierno local de dos niveles.



Los delegados escucharon el informe sobre las actividades budistas del período 2022-2026 y debatieron las orientaciones de actuación para el nuevo mandato.



Según el informe, durante el período anterior, las actividades de difusión del Dharma se renovaron mediante la combinación de métodos tradicionales con tecnologías de la información, medios digitales e inteligencia artificial.



Más de 200 programas de prédica fueron transmitidos en directo, mientras que los retiros espirituales y cursos de doctrina budista se organizaron tanto de forma presencial como en línea. La Sangha también impulsó la digitalización de su archivo de sermones y la aplicación de la inteligencia artificial a estas actividades.



Otro resultado destacado fue el traslado de las reliquias del Buda desde la India a Vietnam con motivo de la celebración del Día de Vesak de las Naciones Unidas de 2025, que atrajo a más de 17 millones de visitas.



Asimismo, las reliquias del corazón del bodhisattva Thich Quang Duc fueron trasladadas y depositadas en la Torre Da Bao, en la pagoda Viet Nam Quoc Tu, donde millones de monjes, monjas, fieles y ciudadanos acudieron a rendir homenaje.



En materia de bienestar social, los monjes, monjas y fieles de todo el país participaron en actividades de asistencia ante desastres naturales, apoyo a personas vulnerables y construcción de viviendas, puentes, carreteras y escuelas. El valor total de estas iniciativas superó los 288,46 millones de dólares.



Para el mandato 2026-2031, el venerable Thich Duc Thien, vicepresidente y secretario general del Consejo Ejecutivo de la Sangha, indicó que la organización priorizará el fortalecimiento de la unidad, la disciplina y el desarrollo sostenible, así como la renovación de la gestión y la transformación digital.



Entre las tareas previstas figuran también la preservación de la identidad cultural del budismo vietnamita, el fortalecimiento de las relaciones exteriores y la integración internacional, la ampliación de las actividades caritativas y de bienestar social, la protección del medio ambiente y la respuesta al cambio climático.



La sesión plenaria del X Congreso de la Sangha Budista de Vietnam se celebrará mañana./.

VNA