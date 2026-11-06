Visita del líder vietnamita a Japón reviste tres importantes significados estratégicos

Hanoi (VNA) – La visita oficial a Japón del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, del 8 al 11 de noviembre de 2026, impulsará la Asociación Estratégica Integral entre ambos países hacia una nueva etapa, especialmente en los ámbitos de la conexión económica, la ciencia, la tecnología y la innovación, afirmó el vicecanciller vietnamita Nguyen Minh Vu.

En una entrevista concedida a la prensa, Minh Vu señaló que esta será la primera visita oficial a Japón de To Lam en su calidad de secretario general del Partido y presidente del Estado, así como la primera visita de un secretario general del Partido a ese país en 11 años.

De acuerdo con el alto funcionario, el viaje reviste tres importantes significados estratégicos. En primer lugar, los dirigentes de ambos países definirán las orientaciones generales de las relaciones bilaterales en la nueva etapa y establecerán prioridades de cooperación a largo plazo que respondan a las necesidades de desarrollo de cada parte.

En segundo lugar, ambas naciones buscan pasar de una cooperación centrada en el comercio, la economía y la inversión a una conexión más profunda entre sus economías, basada en el espíritu de acompañamiento y creación conjunta, así como en el fortalecimiento de la autonomía y la resiliencia económica. En el contexto de la reestructuración de las cadenas de suministro globales, la cooperación con Japón permitirá a Vietnam mejorar su capacidad productiva y participar más profundamente en las cadenas de valor mundiales.

En tercer lugar, la visita generará un nuevo impulso para los avances en ciencia, tecnología, innovación y transformación del modelo de desarrollo. Japón cuenta con fortalezas en tecnología, capital, gestión e industria manufacturera, mientras que Vietnam dispone de una fuerza laboral joven, un mercado dinámico y un gran potencial de desarrollo. La combinación de estas ventajas abrirá nuevas oportunidades de cooperación en tecnologías estratégicas, transformación digital y verde, energía y formación de recursos humanos altamente cualificados, contribuyendo a fortalecer las capacidades internas y la competitividad de la economía vietnamita.

Según Minh Vu, el programa de la visita prevé encuentros con el Emperador y la Emperatriz, el Primer Ministro, el rPesidente de la Cámara de Consejeros y el Presidente de la Cámara de Representantes de Japón. El líder vietnamita también se reunirá con dirigentes de organizaciones económicas y grandes empresas, participará en el Foro público-privado sobre cooperación económica, ciencia y tecnología entre Vietnam y Japón y visitará una empresa japonesa de alta tecnología.

Al evaluar las relaciones bilaterales, tras más de 50 años del establecimiento de vínculos diplomáticos y tres años desde su elevación al nivel de Asociación Estratégica Integral, el viceministro consideró que ambas partes han logrado avances integrales, sustanciales y eficaces. Los vínculos cuentan con una sólida base sustentada en tres factores: la creciente confianza política, la interdependencia de los intereses económicos y los cada vez más estrechos lazos entre ambos pueblos.

Indicó que la ciencia, la tecnología y la innovación se están convirtiendo en un nuevo pilar de cooperación, con programas de investigación conjunta, formación de recursos humanos en semiconductores y tecnología espacial, así como perspectivas de ampliar los vínculos a la IA y la tecnología cuántica. Ambos países también refuerzan la cooperación en transformación digital, energías renovables y prevención y control de desastres naturales.

Los intercambios entre los pueblos y la cooperación local continúan ampliándose, con más de 100 parejas de localidades de ambos países que mantienen relaciones de colaboración. En 2026 se celebraron más de 10 grandes festivales en Vietnam y Japón. La comunidad de cerca de 700.000 vietnamitas que viven, estudian y trabajan en Japón constituye un importante puente entre ambas naciones. Asimismo, los dos países intensifican su coordinación en los foros regionales e internacionales.

El viceministro expresó su esperanza de que ambas partes sigan promoviendo el espíritu de confianza, sinceridad y beneficio mutuo, para profundizar los vínculos políticos, estrechar la cooperación económica, lograr avances en ciencia y tecnología y fortalecer los lazos entre sus pueblos, en beneficio de ambas naciones y de la paz, la estabilidad y la prosperidad regional y mundial./.