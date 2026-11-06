Política

Partido Comunista de Vietnam será anfitrión de XIV Asamblea Plenaria de la ICAPP

Vietnam asumirá en 2028 la organización de la Asamblea Plenaria de la ICAPP, con el respaldo de los partidos miembros.

El vicecanciller Ngo Le Van pronuncia un discurso en el que acepta el papel de anfitrión de la 14.ª Conferencia Plenaria en 2028. Foto: VNA
El vicecanciller Ngo Le Van pronuncia un discurso en el que acepta el papel de anfitrión de la 14.ª Conferencia Plenaria en 2028. Foto: VNA

Seúl (VNA) – El Partido Comunista de Vietnam (PCV) ha asumido oficialmente la responsabilidad de organizar la XIV Asamblea Plenaria de la Conferencia Internacional de Partidos Políticos de Asia (ICAPP), prevista para 2028, con el firme respaldo y la confianza de los partidos miembros.

Esta información fue relevada en la XIII Asamblea Plenaria de la ICAPP, que se celebró del 4 al 7 de noviembre en Seúl, Corea del Sur, bajo el tema “Reconstruir la confianza en un mundo en transformación”. El evento reunió a representantes de 83 delegaciones de partidos políticos procedentes de 36 países.

La delegación del PCV, encabezada por el miembro del Buró Ejecutivo del Comité del Partido Comunista en la Cancillería y viceministro de Relaciones Exteriores Ngo Le Van, participó en las actividades de la conferencia, presidió la cuarta sesión de debate plenario y recibió oficialmente la responsabilidad de acoger la XIV Asamblea Plenaria de la ICAPP.

En la sesión plenaria, Ngo Le Van señaló que el mundo atraviesa profundas transformaciones, caracterizadas por una creciente interdependencia entre los países, pero también por mayores riesgos de división y polarización. En este contexto, reconstruir la confianza no significa eliminar las diferencias, sino crear condiciones para el diálogo, encontrar puntos en común y cooperar sobre la base del respeto mutuo.

El jefe de la delegación vietnamita propuso cuatro orientaciones: fortalecer la confianza estratégica; consolidar la confianza social y priorizar los legítimos intereses de la población; promover el desarrollo responsable de la ciencia, la tecnología y la IA, colocando al ser humano en el centro; y elevar el papel de la ICAPP en la conexión entre partidos y la promoción de una cooperación sustancial.

Al compartir la experiencia de Vietnam, el vicecanciller destacó el valor del diálogo, la cooperación y la confianza en el proceso de ampliación de las relaciones exteriores y de integración internacional.

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El Viceministro de Asuntos Exteriores Ngo Le Van preside la cuarta sesión plenaria. Foto: VNA

Vietnam mantiene una política exterior de independencia, autodeterminación, resiliencia, paz, amistad, cooperación y desarrollo, y considera la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital motores fundamentales para alcanzar el objetivo de convertirse en un país desarrollado y de altos ingresos para 2045, enfatizó.

En un encuentro con dirigentes de la Alianza Parlamentaria de la ICAPP, Ngo Le Van valoró los avances de la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y Corea del Sur y propuso potenciar el papel de los partidos políticos y parlamentarios en el impulso de la cooperación por diversos canales, así como facilitar las actividades de los ciudadanos y las empresas de ambos países.

Los dirigentes de la Alianza expresaron su apoyo a que Vietnam organice la conferencia de 2028. Ambas partes intercambiaron medidas para ampliar la cooperación en economía, comercio, inversión, turismo, ciencia, tecnología e innovación.

Al margen de la conferencia, la delegación vietnamita también mantuvo contactos con dirigentes de la ICAPP y representantes de los partidos miembros para promover la cooperación y coordinar los preparativos de la asamblea de 2028.

Fundada en septiembre de 2000 en Manila (Filipinas), la ICAPP es uno de los principales foros multilaterales de partidos políticos de Asia. Su objetivo es promover el diálogo, la cooperación y el entendimiento entre los partidos, contribuyendo a mantener la paz, la estabilidad y la prosperidad de la región./.

VNA
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