Vietnam y Australia buscan nuevos avances en la cooperación parlamentaria



Hanoi, 6 nov (VNA) – El vicepresidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Nguyen Hong Dien, presidente del Grupo Parlamentario de Amistad Vietnam-Australia, recibió hoy a la embajadora de Australia en Vietnam, Gillian Bird.



Durante el encuentro, Nguyen Hong Dien expresó su satisfacción por el desarrollo sólido y dinámico de las relaciones entre Vietnam y Australia durante más de 50 años, y afirmó que Vietnam en general y su Asamblea Nacional en particular conceden gran importancia a los vínculos con Australia.



Tras destacar los importantes avances registrados en las relaciones bilaterales desde su elevación al nivel de Asociación Estratégica Integral en 2024, el vicepresidente del Parlamento subrayó que la visita a Australia del secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, en agosto de 2026, contribuyó a consolidar aún más los vínculos bilaterales en diversos ámbitos.



Con motivo de esta ocasión, Nguyen Hong Dien felicitó al presidente de la Cámara de Representantes de Australia, Milton Dick, por su elección como presidente de la Unión Interparlamentaria (UIP) para el mandato 2026-2029.



En cuanto a la cooperación económica y comercial, informó que el intercambio comercial bilateral alcanzó alrededor de 11 mil millones de dólares en los primeros ocho meses del año y se prevé que llegue a unos 16 mil millones de dólares en 2026. Ambas partes mantienen su determinación de alcanzar la meta de 20 mil millones de dólares.



Consideró que la cooperación en materia de inversión debe seguir fortaleciéndose, con especial atención a los ámbitos de la tecnología, la innovación, las nuevas energías y la explotación de minerales.



Con el objetivo de profundizar las relaciones entre Vietnam y Australia en general y los vínculos entre sus respectivos órganos legislativos en particular, Hong Dien propuso intensificar el intercambio de experiencias en materia de elaboración de leyes sobre cuestiones de interés común, mediante reuniones virtuales o visitas de delegaciones entre los grupos parlamentarios de amistad de ambos países.



En materia de cooperación económica, comercial y de inversión, destacó la necesidad de generar nuevos avances y crear condiciones jurídicas y mecanismos favorables para que las empresas e inversores de ambos países puedan acceder a sus respectivos mercados, garantizar la fluidez de los intercambios comerciales y los flujos de inversión, y reducir las barreras comerciales.



En los ámbitos de la cultura, la educación y el turismo, propuso ampliar los intercambios y la cooperación en materia de desarrollo, educación y formación, ciencia y tecnología, innovación y transformación digital.



Asimismo, pidió a los parlamentos de ambos países coordinar la supervisión de los organismos gubernamentales en la implementación del Plan de Acción de la Asociación Estratégica Integral, mantener reuniones anuales entre los dos grupos parlamentarios de amistad y continuar apoyándose mutuamente en los foros multilaterales, especialmente en los regionales.



Por su parte, la embajadora australiana Gillian Bird afirmó que Australia valora altamente la cooperación bilateral y desea mantener un elevado nivel de intercambios parlamentarios.



Señaló que Australia se siente especialmente orgullosa de la elevación de las relaciones bilaterales al nivel de Asociación Estratégica Integral en 2024 y destacó los resultados positivos en la implementación del Plan de Acción conjunto. Hasta la fecha, más del 90% de los compromisos incluidos en dicho plan se han cumplido satisfactoriamente o están avanzando hacia su culminación.



Gillian Bird expresó su confianza en que ambas partes coordinarán próximamente la elaboración del proyecto de un nuevo Plan de Acción para la siguiente etapa, a partir de 2027.



Coincidiendo con las orientaciones de cooperación propuestas por Nguyen Hong Dien, la diplomática destacó la necesidad de intensificar los intercambios de delegaciones de alto nivel y mantener contactos periódicos entre ambas partes. Asimismo, propuso que los dos órganos legislativos establezcan cuanto antes grupos de trabajo sobre temas específicos./.





VNA