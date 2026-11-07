Presidente parlamentario asiste a Festival de Gran Unidad Nacional en Ciudad Ho Chi Minh

Ciudad Ho Chi Minh (VNA)-El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, asistió hoy al Festival de la Gran Unidad Nacional y el Día de la Cultura del país (24 de noviembre), en la aldea 15, comuna de Binh Loi, Ciudad Ho Chi Minh.



En sus palabras, el titular legislativo señaló que noviembre acoge numerosos acontecimientos significativos, entre los que destaca la primera celebración del Día de la Cultura de Vietnam, una ocasión para que los funcionarios y las personas se acerquen a la cultura y las raíces del país.



Mientras el Festival de la Gran Unidad Nacional, celebrado anualmente, se ha convertido en una verdadera fiesta popular y un espacio de encuentro en los barrios y comunidades, donde los ciudadanos comparten, se interesan unos por otros y fortalecen los lazos de solidaridad, reiteró. Como afirmó el querido Presidente Ho Chi Minh: «Unidad, unidad, gran unidad - Éxito, éxito, gran éxito», enfatizó.



Al compartir con los ciudadanos la situación del desarrollo nacional en los últimos tiempos, informó que gracias al espíritu de determinación, el país ha alcanzado numerosos logros importantes. Cabe destacar que el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en los primeros nueve meses del año fue del 9,01%, la cifra más alta de los últimos 15 años.



El comercio exterior también registró un récord histórico, al superar los mil millones de dólares. Asimismo, se han mantenido firmes la defensa y la seguridad, mientras que las actividades de asuntos exterior han continuado fortaleciéndose.



Ciudad Ho Chi Minh contribuyó con el 23,4% del PIB nacional, representó el 30% de los ingresos presupuestarios totales y atrajo 17,8 mil millones de dólares en inversión extranjera directa (IED), equivalentes al 30% del total nacional. En los primeros nueve meses del año, su crecimiento del producto interno bruto regional (GRDP) alcanzó el 9,06%, cifra más alta en más de una década.



En nombre de los líderes del Partido y del Estado, reconoció y elogió los esfuerzos y los resultados positivos alcanzados en el período reciente por el Comité del Partido, las autoridades y los habitantes de la aldea 15, comuna de Binh Loi, así como de Ciudad Ho Chi Minh.



En esta ocasión, instó a la comuna de Binh Loi, incluida la comunidad residencial de la aldea 15, a seguir preservando la unidad y la solidaridad desde cada familia y cada vecindario; promover la eficacia de los modelos de autogestión y mantener un entorno de vida seguro y saludable, libre de males sociales y drogas.



También expresó su deseo de que los ciudadanos se apoyen mutuamente en las actividades productivas y laborales, reestructuren los cultivos y la ganadería hacia un modelo de agricultura urbana y desarrollen modelos eficaces de cooperativas, con el fin de mejorar legítimamente sus ingresos y salir de la pobreza de manera sostenible.



La comuna de Binh Loi necesita impulsar su desarrollo sobre la base de una agricultura de alta calidad, orgánica, verde y limpia, urgió, al mismo tiempo, hizo hincapié en la importancia de difundir el espíritu del aprendizaje permanente en la comunidad, promover el movimiento de alfabetización digital entre la población e impulsar la campaña «Todo el pueblo se une para construir una vida cultural y una urbanidad civilizada».



Expresando su satisfacción por el hecho de que la comuna de Binh Loi esté avanzando gradualmente en la transformación digital y aplicando la inteligencia artificial (IA) en sus actividades, el dirigente instó a Ciudad Ho Chi Minh y a sus comunas y barrios a desarrollar herramientas de IA adaptadas a sus características específicas de gestión, especialmente en la reforma administrativa y la tramitación de procedimientos para los ciudadanos, a fin de garantizar servicios más cómodos y rápidos, sin causarles molestias.



Al decir que la Asamblea Nacional está debatiendo y aprobará pronto la Ley de Democracia de Base (modificada) durante su segundo período de sesiones, formuló votos porque Ciudad Ho Chi Minh se sitúe a la vanguardia en la aplicación del reglamento sobre la democracia de base, participe activamente en las aportaciones para la construcción del Partido y las autoridades, y supervise la implementación de las directrices y políticas en la localidad.



Los cuadros del Frente de la Patria y de las organizaciones de masas deben mantenerse siempre cerca de las bases y escuchar las inquietudes y aspiraciones legítimas de la población, con vistas a transmitirlas oportunamente a niveles del Partido y a las autoridades para que les den una solución satisfactoria, cumpliendo así las enseñanzas del Presidente Ho Chi Minh «Hacer todo lo posible en beneficio del pueblo y evitar todo aquello que le cause perjuicio», concluyó./.

VNA