Vietnam integra productos OCOP en turismo para intensificar exportaciones locales

Hanoi, 7 nov (VNA) - Con el objetivo de incrementar el valor añadido nacional y ampliar los canales de distribución de los productos rurales, Vietnam está intensificando la integración de los productos del programa OCOP (Cada comuna, un producto) en la oferta turística.

Su incorporación a restaurantes, hoteles, lugares de interés y aeropuertos no solo convierte las especialidades locales en recursos turísticos, sino que también contribuye a la estrategia de “exportación in situ”, a la preservación de los conocimientos autóctonos y al aumento de los beneficios económicos para las comunidades.

En aplicación de la Resolución No. 26-NQ/TW, del 22 de agosto de 2026, del Buró Político sobre el desarrollo del turismo como sector económico clave en la nueva era, la Autoridad Nacional de Turismo de Vietnam está elaborando el proyecto “Desarrollo del turismo vinculado a la producción y el consumo de productos OCOP, en contribución a la preservación y promoción de los valores culturales y los conocimientos autóctonos de las zonas rurales de Vietnam”.

Según Ha Van Sieu, subjefe de la mencionada autoridad, este modelo genera un “doble beneficio”: contribuye a la transformación de la economía rural y, al mismo tiempo, enriquece la experiencia de los turistas internacionales mediante las historias históricas y culturales vinculadas a cada producto.

Foto ilustrativa. (Fuente: VNA)



Por su parte, Phuong Dinh Anh, subjefe de la Oficina de Coordinación del Programa Nacional de Construcción de Nuevas Zonas Rurales, señaló que, con más de 21.000 productos OCOP en todo el país, su conexión directa con los lugares de producción abre grandes oportunidades para que los productos vietnamitas accedan a los mercados mundiales a través de los turistas.

En la práctica, el modelo de incorporación de productos OCOP a las cadenas de servicios turísticos se está aplicando con buenos resultados en numerosas localidades.

La provincia de Ninh Binh, centro del turismo patrimonial que cuenta con alrededor de 1.000 marcas OCOP, ha integrado productos de entre tres y cinco estrellas, como el arroz crujiente, las infusiones de hierbas, los bordados de Van Lam y los productos de junco de Kim Son, en establecimientos de alojamiento de alta gama y modelos comunitarios Ecohost.

La capital, Hanoi, aprovecha las ventajas de sus 1.350 pueblos artesanales para desarrollar modalidades de turismo integrado en la aldea alfarera de Bat Trang, Phu Dong Green Park y la aldea rural de Hong Van.

En la provincia de Thai Nguyen, la comuna de La Bang aprovecha sus plantaciones de té, pertenecientes a una zona conocida por sus “cinco grandes variedades de té”, para desarrollar experiencias de turismo agrícola.

Mientras tanto, la provincia de Thanh Hoa incorporó productos OCOP al aeropuerto de Tho Xuan a partir del 1 de octubre pasado, así como a destinos turísticos como Pu Luong, Thuong Xuan y Linh Son.

En la ciudad de Da Nang, durante 2026 se han establecido 28 puntos de exposición y venta de productos bajo la marca “Hechos en Da Nang” en complejos turísticos costeros y en el Aeropuerto Internacional de Da Nang.

Al evaluar el potencial de desarrollo, Le Quoc Viet, vicepresidente de la Asociación de Turismo de Da Nang, señaló que actualmente el gasto de los turistas internacionales en regalos en Vietnam representa apenas entre el 12% y el 15% de su gasto total, por debajo de la media del 22,5% del Sudeste Asiático.

Si el 5% de los 19,5 millones de visitantes previstos para 2026 comprara una cesta de especialidades locales valorada en unos 9,62 dólares, los ingresos turísticos de Da Nang podrían aumentar en unos 9,38 millones de dólares al año, sin generar costes de transporte ni trámites de exportación e importación.

No obstante, los sectores del turismo y la agricultura están intensificando su coordinación para eliminar los obstáculos relacionados con la escala de producción de los hogares, la estandarización de los envases, los plazos de pago y la infraestructura de distribución, con el fin de integrar de forma sostenible los productos OCOP en las cadenas de valor y los canales de distribución mundiales./.