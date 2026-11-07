Hanoi celebrará Día de Cultura de Vietnam 2026 con espectáculo para 50.000 espectadores

Hanoi (VNA) - Hanoi celebrará el "Día de la Cultura de Vietnam 2026" con un espectáculo artístico de gran formato previsto para el 24 de noviembre en el Estadio Nacional de My Dinh, que espera reunir a cerca de 50.000 espectadores, según se informó durante una conferencia organizada por la Comisión de Propaganda y Educación del Comité Municipal del Partido.



De acuerdo con Nguyen Thi Mai Huong, subdirectora del Departamento Municipal de Cultura, Deportes y Turismo, la velada, que será retransmitida en directo por VTV1, combinará actuaciones musicales y fuegos artificiales para poner de relieve la diversidad y riqueza cultural de las distintas regiones de Vietnam.



El espectáculo comenzará a las 20:00 horas del 24 de noviembre y tendrá una duración máxima de 120 minutos. Hanoi liderará su organización en coordinación con la Comisión de Propaganda y Educación del Comité Central del Partido, los ministerios de Cultura, Deportes y Turismo, de Seguridad Pública, de Defensa Nacional y la Televisión Nacional de Vietnam.



El programa arrancará con una ceremonia de apertura y discursos de dirigentes del Partido y del Estado, a los que seguirán actuaciones artísticas acompañadas de fuegos artificiales. El hilo conductor será la trayectoria cultural de Thang Long-Hanoi, con el propósito de mostrar cómo confluyen los valores culturales de las diferentes regiones y comunidades étnicas del país.



El espectáculo del Estadio Nacional de My Dinh será el acto principal de la programación organizada por Hanoi con motivo del “Día de la Cultura 2026”. A este se sumarán diversas actividades culturales y artísticas en el espacio peatonal del lago Hoan Kiem (Espada Restituida), previstas entre el 21 y el 24 de noviembre.



Se estima que las ceremonias inaugurales, previstas para los días 21 y 22 de noviembre, congregarán a más de 30.000 personas. La jornada del 21 comenzará a las 7:00 horas con una ofrenda de incienso en honor al rey Ly Thai To, seguida de la ceremonia de apertura, de 7:30 a 9:30 horas.



A continuación, se celebrará un desfile dedicado al patrimonio cultural, integrado por 18 bloques y en el que participarán cerca de 2.300 artesanos y residentes de 48 comunas y distritos, además de representantes de distintas entidades, 100 artistas y deportistas y 200 estudiantes. Durante los días 21 y 22, el público también podrá asistir a espectáculos de música y artes escénicas, tanto tradicionales como contemporáneos, en la plaza Dong Kinh Nghia Thuc, el monumento Cam Tu y el cruce de Trang Tien Plaza con la calle Hang Khay. La programación incluirá cheo (ópera tradicional vietnamita), cai luong (ópera reformada), teatro dramático, marionetas, circo y otras manifestaciones artísticas.



El Teatro de Marionetas sobre Agua de Thang Long y el Teatro Dramático de Hanoi ofrecerán fragmentos de obras y representaciones breves inspiradas en la capital. Las propuestas incluirán actividades interactivas con los artistas y experiencias relacionadas con las marionetas tradicionales.



Entre el 21 y el 24 de noviembre, Hanoi habilitará cinco espacios expositivos y de experiencias culturales en el centro de la ciudad. La plaza oriental acogerá cerca de 30 puestos dedicados a las aldeas artesanales tradicionales y las calles de oficios, mientras que el centro de exposiciones del número 45 de la calle Trang Tien ofrecerá un recorrido por la cultura de Hanoi a través de distintas épocas.



Por su parte, el espacio del número 93 de la calle Dinh Tien Hoang permitirá descubrir propuestas artísticas que incorporan tecnología digital, realidad virtual y realidad aumentada. El Centro Cultural Ho Guom albergará la exposición "Cultura de Hanoi: Convergencia de su esencia", mientras que el espacio situado en el número 47 de la calle Hang Dau presentará la muestra "Hanoi: Ciudad por la Paz y la Creatividad".



Los grupos participantes realizarán ensayos conjuntos los días 7 y 8 de noviembre. Posteriormente, el programa será sometido a una evaluación preliminar el 18 de noviembre y a una revisión final el día 19.



La celebración también llegará a las 126 comunas y distritos de la capital. Cada localidad deberá organizar al menos una actividad cultural o deportiva a escala comunal y seleccionar un producto, relato, espacio cultural o modelo representativo para promocionarlo.



Las 126 comunas y distritos ya han elaborado sus respectivos planes, y 115 de ellas han presentado propuestas concretas de actividades. Además, Hanoi ha integrado en la programación 71 festivales tradicionales que se celebrarán durante noviembre en 24 comunas y distritos.



Por otro lado, la Aldea Nacional de Cultura y Turismo de las Etnias de Vietnam acogerá actividades vinculadas al “Gran Día de la Solidaridad Nacional” entre el 14 y el 24 de noviembre.



La programación de los días 14 y 15 reunirá a más de 200 artesanos y miembros de distintas comunidades étnicas. Entre los participantes figuran representantes de 16 grupos étnicos que desarrollan habitualmente actividades en la aldea, así como 115 artesanos y miembros de comunidades procedentes de las provincias de Khanh Hoa, Quang Ngai, Thanh Hoa y Quang Ninh.



Como parte de los preparativos, Hanoi puso en marcha los días 3 y 4 de octubre las actividades conmemorativas en la denominada “aldea cultural”. Asimismo, el Comité Popular municipal y las autoridades de otras 10 ciudades y provincias firmaron un acuerdo de coordinación para preservar y promover el patrimonio cultural de las comunidades étnicas, impulsar productos culturales y turísticos y organizar actividades en este espacio.



Según el Departamento Municipal de Cultura, Deportes y Turismo, la celebración anual del “Día de la Cultura de Vietnam” se enmarca en el plan de acción del Comité Municipal del Partido y responde a la Resolución No. 80-NQ/TW del Buró Político, aprobada el 7 de enero de 2026, sobre el desarrollo de la cultura vietnamita. Hanoi ha incorporado esta iniciativa a sus cinco grandes eventos culturales emblemáticos, que contribuyen a definir la identidad de la capital, junto con otras citas dedicadas al cine, la música, el diseño creativo y el deporte./.

VNA