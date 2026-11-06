Acercan la historia y tradición educativa de Vietnam a nuevas generaciones y al público internacional

Hanoi (VNA) – Las actividades interactivas celebradas el 5 de noviembre en Van Mieu – Quoc Tu Giam (Templo de la Literatura), la primera universidad nacional de Vietnam y uno de los sitios patrimoniales más emblemáticos de Hanoi, están contribuyendo a acercar la historia de la educación y la tradición de aprendizaje del país al público, especialmente a los jóvenes y a los visitantes internacionales.



En el marco de las celebraciones por el 950.º aniversario de Quoc Tu Giam (1076-2026), se han organizado diversas propuestas, entre ellas un programa de “pasaporte interactivo” titulado “El viaje de la educación vietnamita: huellas del conocimiento” y una experiencia fotográfica denominada “Gap go hien tai” (Encuentro con eruditos talentosos).



El programa del pasaporte propone un recorrido por tres estaciones temáticas: “El origen del aprendizaje”, “Cultivando grandes aspiraciones” y “Continuando el legado”. En cada una de ellas, los participantes deben completar distintas actividades que les permiten descubrir la historia y la evolución de Quoc Tu Giam.



A lo largo del recorrido, los visitantes escanean códigos QR para responder preguntas sobre la fundación y el desarrollo de la institución, colaboran en el montaje de un rompecabezas con una imagen emblemática del Templo de la Literatura – Quoc Tu Giam y escriben deseos personales relacionados con sus estudios, trayectoria profesional y vida, que después cuelgan en un árbol simbólico. Quienes completan las tres estaciones reciben obsequios conmemorativos.



Inspirado en el camino de aprendizaje y superación personal de los antiguos estudiantes, el programa combina contenidos históricos con actividades prácticas y participativas, ofreciendo una manera más dinámica y atractiva de descubrir los valores tradicionales de la educación vietnamita.



Por otro lado, la experiencia fotográfica “Gap go hien tai”, que estará disponible del 5 al 12 de noviembre, recrea la atmósfera de las antiguas aulas y los exámenes imperiales, brindando a los visitantes la oportunidad de inmortalizar momentos especiales inspirados en los eruditos de épocas pasadas.



Fundado en 1076 durante la dinastía Ly, Quoc Tu Giam fue la primera universidad nacional de Vietnam y se ha convertido en un símbolo de la larga tradición del país de valorar la educación y el talento. A través de estas actividades conmemorativas, se busca renovar las formas de difusión del patrimonio mediante experiencias interactivas que animen a las nuevas generaciones a conocer la historia de la educación nacional y a asumir un papel más activo en la conservación y promoción del patrimonio cultural vietnamita./.

VNA