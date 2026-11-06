Provincia de Quang Tri impulsa triángulo estratégico para su economía marítima

Quang Tri, Vietnam (VNA) - Gracias a sus ventajas en materia de puertos, logística pesquera, turismo, transporte marítimo, logística, islas y ecosistemas, el triángulo formado por Cua Viet, Cua Tung y la isla de Con Co está llamado a convertirse en uno de los espacios estratégicos para el desarrollo de la economía marítima de la provincia de Quang Tri.



El aprovechamiento eficaz de las ventajas de cada localidad y el fortalecimiento de la conectividad en materia de infraestructura, servicios, logística y turismo abrirán nuevas perspectivas de desarrollo y contribuirán a implementar eficazmente la Resolución N.º 20-NQ/TW del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam del XIV mandato, sobre la construcción y el desarrollo de Vietnam como una nación marítima fuerte.



Centro de servicios de logística pesquera



Desde la perspectiva del desarrollo de la economía marítima, el triángulo formado por Cua Viet, Cua Tung y la isla de Con Co cuenta con ventajas diferenciadas, pero también con un gran potencial para complementarse y conectarse estrechamente.



Un elemento común de este espacio marítimo e insular es que se está convirtiendo en un centro de servicios de logística pesquera y refugio contra tormentas para los barcos pesqueros de las provincias y ciudades de la región central de Vietnam.



Durante el período 2026-2028, la provincia de Quang Tri invierte unos 15 millones de dólares en la modernización y ampliación del fondeadero de refugio contra tormentas de la isla de Con Co, isla que ocupa una posición estratégica.



Por ello, la modernización y ampliación de este fondeadero resulta esencial para impulsar el desarrollo económico y garantizar la defensa nacional, tanto en la provincia de Quang Tri como en el conjunto del país.



Actualmente, este fondeadero tiene una superficie pequeña, de unas tres hectáreas, y solo puede acoger embarcaciones de menos de 300 CV, con una capacidad para algo más de 100 barcos. Por ello, suele verse desbordado cuando los buques acuden a refugiarse de las tormentas.



Según Tran Xuan Anh, secretario del Comité del Partido y presidente del Comité Popular de la Zona Especial de Con Co, la modernización y ampliación del fondeadero permitirá aumentar el espacio operativo para las embarcaciones y, al mismo tiempo, completar las infraestructuras de logística, salvamento y rescate, transporte y otros servicios esenciales de la isla.



La provincia de Quang Tri también prestó atención a las inversiones en el puerto pesquero y el fondeadero de refugio para embarcaciones en Cua Tung, situado en la confluencia del río Ben Hai con el Mar del Este, entre otros.



Una vez completadas las inversiones en infraestructura del fondeadero de la isla de Con Co, junto con las zonas de Cua Viet y Cua Tung, se formará un importante centro de servicios de logística pesquera en la región. Este atenderá las necesidades de fondeo y refugio contra tormentas, además de prestar servicios a miles de barcos pesqueros que faenan en los caladeros del golfo de Tonkin y del área de Hoang Sa.



Impulsar la conectividad regional y la logística



Además de su importante papel en los servicios de logística pesquera, Cua Viet y Cua Tung son también puertas de entrada para el comercio, los servicios portuarios y logísticos, así como para el desarrollo del turismo y los servicios costeros. Por su parte, la isla de Con Co destaca por su potencial para el turismo ecológico marítimo e insular y la conservación de la biodiversidad.



El triángulo formado por Cua Viet, Cua Tung y la isla de Con Co está vinculado al Corredor Económico Este-Oeste (Carretera N.º 9), que conecta directamente la costa vietnamita con Laos, así como con otras importantes vías de transporte, como la carretera nacional N.º 1A, la autopista Norte-Sur, la carretera costera y el aeropuerto de Quang Tri. Por ello, este espacio cuenta con un amplio potencial para impulsar la logística y la conectividad regional.



En cuanto a la conexión entre Cua Viet y la isla de Con Co, la entrada en funcionamiento del puerto turístico de Cua Viet en junio de 2025 ha supuesto un importante impulso para el desarrollo de las rutas turísticas hacia la isla y de la actividad económica en general. Se trata de un avance significativo en el plan de creación del triángulo turístico Cua Viet-Cua Tung-isla de Con Co.



Quang Tri ha solicitado al nivel central que considere la inclusión del puerto marítimo de Vinh Moc, ubicado en la comuna de Cua Tung, en el sistema portuario de la provincia, dentro del Plan Maestro de Desarrollo del Sistema Portuario de Vietnam y del Plan Detallado de los grupos de puertos marítimos, muelles, embarcaderos flotantes y zonas de aguas para el período 2021-2030, con visión hasta 2050./.

VNA