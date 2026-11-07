Asamblea Nacional de Vietnam aprueba el plan de desarrollo socioeconómico para 2027

Hanoi (VNA) - La Asamblea Nacional de Vietnam de la XVI Legislatura aprobó hoy una resolución sobre el plan de desarrollo socioeconómico para 2027, con 467 votos a favor de los 469 diputados presentes. El documento fija como objetivo alcanzar un crecimiento económico de al menos el 10%.



El proyecto de resolución fue debatido en grupos el 18 de octubre y en sesiones plenarias los días 30 y 31 del mismo mes, en el marco del segundo periodo de sesiones de la XVI Legislatura de la Asamblea Nacional.



La aprobación de la resolución establece los principales objetivos, metas y orientaciones para el desarrollo socioeconómico del próximo año, y sienta las bases para que el Gobierno, los ministerios, sectores y autoridades locales los concreten en programas y planes de acción.



Asimismo, busca movilizar y aprovechar eficazmente los recursos disponibles para impulsar un crecimiento rápido y sostenible, en estrecha vinculación con el progreso social, la equidad y la mejora de las condiciones de vida de la población.



Antes de la votación, el ministro de Finanzas, Ngo Van Tuan, en representación del primer ministro, presentó un informe del Gobierno sobre la incorporación de las opiniones de los diputados y los ajustes introducidos en el proyecto de resolución.



El titular señaló que, en términos generales, los diputados respaldaron el proyecto y formularon numerosas propuestas de carácter práctico, viable e integral, que abarcan prácticamente todos los ámbitos. El Gobierno ha estudiado detenidamente estas aportaciones durante la elaboración definitiva del documento y las tendrá en cuenta en la dirección y ejecución del plan de desarrollo socioeconómico para 2027.



El Gobierno seguirá orientando a los ministerios, sectores y autoridades locales para que cumplan e incluso superen las metas aprobadas por la Asamblea Nacional. Para ello, se asignarán responsabilidades concretas a cada organismo y localidad, con plazos, fechas límite y resultados claramente definidos, precisó.



Entre las principales prioridades figuran la mejora continua del marco institucional, la eliminación de obstáculos para liberar recursos y el aumento de la eficiencia en su gestión y utilización. También se impulsarán los motores tradicionales de crecimiento y se crearán nuevos factores dinamizadores, al tiempo que se acelerarán la reestructuración económica y la renovación del modelo de crecimiento, con especial énfasis en la ciencia y la tecnología, la innovación, la transformación digital y el incremento de la productividad laboral.



Según Ngo Van Tuan, los organismos y sectores pertinentes trabajarán para desarrollar de manera integral todos los componentes de la economía, potenciar el papel del sector privado y reforzar las capacidades internas, la autonomía y la competitividad de la economía nacional.



El Gobierno también prestará especial atención a la articulación del crecimiento económico con el desarrollo cultural y social y la protección del medio ambiente, así como a la generación de empleo, el aumento de los ingresos y la mejora de las condiciones de vida.



Se procurará distribuir los frutos del crecimiento de forma más amplia y equitativa entre las distintas regiones y grupos de población, de modo que los ciudadanos puedan beneficiarse directamente de los logros del desarrollo. Todo ello contribuirá a sentar bases sólidas para un crecimiento rápido y sostenible durante el periodo 2026-2030 y en los años posteriores.



En materia de estabilidad macroeconómica y control de la inflación, el informe advierte que las perspectivas económicas mundiales y regionales para 2027 seguirán marcadas por la complejidad y la incertidumbre. El encarecimiento de la energía, las materias primas y el transporte, junto con las incertidumbres sobre la evolución de las políticas monetarias de las principales economías, ejercerá presión sobre la gestión macroeconómica nacional.



El Gobierno considera que mantener la estabilidad macroeconómica, controlar la inflación y garantizar los principales equilibrios de la economía constituye una condición indispensable para alcanzar la meta de crecimiento de al menos el 10%.



En virtud de la resolución, la Asamblea Nacional considera que 2027 debe ser un año de aceleración y avances decisivos, destinado a generar nuevos impulsos, consolidar una posición favorable y fortalecer las capacidades necesarias para implementar con éxito la Resolución del XIV Congreso Nacional del Partido.



El documento insta a redoblar los esfuerzos para alcanzar un crecimiento económico de al menos el 10%, garantizando al mismo tiempo la estabilidad macroeconómica, el control de la inflación y los principales equilibrios económicos. Asimismo, exige resultados concretos y tangibles, tomando la productividad y el nivel de vida de la población como indicadores fundamentales de desempeño.



La resolución también plantea impulsar la descentralización y delegar mayores competencias a las autoridades locales, acompañándolas de los recursos necesarios; pasar decididamente de la formulación de políticas a su ejecución efectiva, con mecanismos claros de rendición de cuentas, plazos concretos y resultados verificables; y garantizar el funcionamiento fluido y eficaz del modelo de administración local de dos niveles.



Asimismo, hace hincapié en la necesidad de promover un desarrollo armonioso entre la economía, la cultura, la sociedad y el medio ambiente; garantizar el bienestar social; mantener una lucha firme contra la corrupción y las prácticas negativas; fomentar el ahorro y combatir el despilfarro; fortalecer la defensa y la seguridad nacionales; y ampliar las relaciones exteriores, la integración internacional, la movilización de los recursos sociales y la divulgación de las políticas.



Para 2027, la Asamblea Nacional fija como objetivo alcanzar un PIB per cápita de aproximadamente 6.100 dólares y mantener el crecimiento medio del índice de precios al consumidor (IPC) en torno al 4,5%. Se prevé que la industria y la construcción crezcan un 12,2%, mientras que el sector manufacturero y de procesamiento registraría una expansión del 12,3%. El sector servicios crecería alrededor del 9,8%, y la agricultura, la silvicultura y la pesca, un 3,8%.



Asimismo, se estima que el índice de producción industrial (IPI) aumente entre un 11,5% y un 12,5%; las ventas minoristas totales de bienes y los ingresos por servicios de consumo, un 14%; las exportaciones de mercancías, un 15%; y las importaciones, un 12%.



La Asamblea Nacional también apuesta por desarrollar los mercados y ampliar la actividad económica, con la meta de alcanzar 1,18 millones de empresas en funcionamiento y un crecimiento de entre el 15% y el 17% en las ventas del comercio electrónico. Se espera que la economía digital represente el 23,5% del PIB y que el 37% de las empresas realicen actividades de innovación./.

VNA