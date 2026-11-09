La riqueza de los trajes tradicionales de la comunidad cham islámica de Vietnam

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La vestimenta tradicional constituye uno de los rasgos distintivos de la identidad cultural de la comunidad cham musulmana. (Foto: VNA)
La vestimenta tradicional constituye uno de los rasgos distintivos de la identidad cultural de la comunidad cham musulmana. (Foto: VNA)
Los trajes tradicionales contribuyen a preservar la identidad cultural propia de los cham que profesan el islam. (Foto: VNA)
Los trajes tradicionales contribuyen a preservar la identidad cultural propia de los cham que profesan el islam. (Foto: VNA)
La artesanía textil tradicional permite confeccionar prendas que reflejan la riqueza cultural de la comunidad cham musulmana. (Foto: VNA)
La artesanía textil tradicional permite confeccionar prendas que reflejan la riqueza cultural de la comunidad cham musulmana. (Foto: VNA)
Las vestimentas de los dignatarios religiosos cham islámicos suelen ser largas y discretas, acordes con el carácter solemne de las ceremonias. (Foto: VNA)
Las vestimentas de los dignatarios religiosos cham islámicos suelen ser largas y discretas, acordes con el carácter solemne de las ceremonias. (Foto: VNA)
Los pañuelos con bordados y ribetes decorativos realzan la elegancia de las mujeres cham islámicas. (Foto: VNA)
Los pañuelos con bordados y ribetes decorativos realzan la elegancia de las mujeres cham islámicas. (Foto: VNA)
En festividades y bodas, las mujeres cham islámicas lucen vestidos tradicionales de colores vivos. (Foto: VNA)
En festividades y bodas, las mujeres cham islámicas lucen vestidos tradicionales de colores vivos. (Foto: VNA)
Una joven cham musulmana luce la vestimenta tradicional de su comunidad. (Foto: VNA)
Una joven cham musulmana luce la vestimenta tradicional de su comunidad. (Foto: VNA)
En las ceremonias importantes, los hombres suelen vestir camisas combinadas con sarongs, una indumentaria que transmite sobriedad y elegancia. (Foto: VNA)
En las ceremonias importantes, los hombres suelen vestir camisas combinadas con sarongs, una indumentaria que transmite sobriedad y elegancia. (Foto: VNA)
El gorro kapeak es un complemento habitual de la vestimenta masculina cham musulmana y está vinculado a las tradiciones y creencias de la comunidad. (Foto: VNA)
El gorro kapeak es un complemento habitual de la vestimenta masculina cham musulmana y está vinculado a las tradiciones y creencias de la comunidad. (Foto: VNA)
Los trajes tradicionales son una expresión de la identidad cultural de la comunidad cham islámica. (Foto: VNA)
Los trajes tradicionales son una expresión de la identidad cultural de la comunidad cham islámica. (Foto: VNA)
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La riqueza de los trajes tradicionales de la comunidad cham islámica de Vietnam

Entre las 54 etnias de Vietnam, el pueblo cham destaca por su larga historia y riqueza cultural. La comunidad cham que profesa el Islam se concentra principalmente en An Giang y otras localidades del sur del país, donde mantiene una vida cultural marcada por la fe musulmana y las tradiciones de la región fluvial. Sus vestimentas, variadas en diseños, colores y materiales, reflejan el sentido estético, la modestia y la identidad cultural transmitida de generación en generación.

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