Vietnam y Finlandia refuerzan confianza política y amplían cooperación

Helsinki (VNA)- Una delegación del Partido Comunista de Vietnam, encabezada por el miembro del Buró Político y jefe de la Comisión de Propaganda y Educación del Comité Central, Trinh Van Quyet, realizó una visita de trabajo a Finlandia del 4 al 7 de noviembre para fortalecer la cooperación partidista y promover la amistad entre los pueblos.



Durante una reunión con Paula Risikko, primera vicepresidenta del Parlamento de Finlandia, Van Quyet propuso mantener los contactos de alto nivel, fortalecer las relaciones entre los partidos políticos y la cooperación parlamentaria, así como compartir experiencias en materia de formulación de políticas.



Asimismo, abogó por estrechar los vínculos entre universidades, institutos de investigación y empresas en los ámbitos de la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación.



También propuso aprovechar el papel de Finlandia como puente en las relaciones entre Vietnam y la Unión Europea (UE), y el de Vietnam en los vínculos entre Finlandia y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).



Instó a sacar el máximo provecho del Tratado de Libre Comercio entre Vietnam y la UE (EVFTA) y expresó su deseo de que Finlandia impulse a los Estados miembros de la UE a ratificar pronto el Acuerdo de Protección de Inversiones entre Vietnam y la UE (EVIPA).



En cuanto a la cooperación multilateral, sugirió que ambas partes coordinen estrechamente sus posiciones en la Unión Interparlamentaria (UIP), sigan respaldando el multilateralismo, el cumplimiento de la Carta de las Naciones Unidas y el respeto del Estado de derecho.



Pidió apoyar la postura común de la ASEAN sobre el Mar del Este y resolver las controversias por medios pacíficos, sobre la base del derecho internacional, en particular de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982.



Por su parte, Paula Risikko afirmó que Vietnam es un socio importante de Finlandia y consideró que ambos países aún cuentan con un amplio potencial de cooperación, especialmente en ciencia y tecnología, energía, educación, ciudades inteligentes y trabajo.



Ambas partes coincidieron en promover el papel de sus respectivos parlamentos en el impulso de la implementación de los acuerdos bilaterales y la creación de condiciones favorables para el comercio y la inversión.



En el encuentro con Jiri Mäntysalo, vicepresidente del Partido Comunista de Finlandia, Van Quyet reafirmó la política exterior de Vietnam, basada en la independencia, la autodeterminación, la paz, la amistad, la cooperación y el desarrollo.



Propuso intensificar los intercambios teóricos entre ambos partidos, la cooperación en materia de prensa y la coordinación en los foros multilaterales de partidos políticos.

El miembro del Buró Político y jefe de la Comisión de Propaganda y Educación del Comité Central, Trinh Van Quyet y la primera vicepresidenta del Parlamento finlandés, Paula Risikko. (Fuente: VNA)

Jiri Mäntysalo valoró los logros alcanzados por Vietnam durante el proceso de Renovación (Doi Moi) y su política exterior, y consideró al país un ejemplo en la construcción del socialismo. Señaló que los comunistas y numerosos jóvenes finlandeses tienen gran interés en conocer las experiencias del PCV.



Ambas partes acordaron mantener los contactos, intercambiar información sobre la situación internacional, el movimiento comunista y obrero internacional, así como las experiencias de construcción partidista, y fomentar los intercambios entre sus organizaciones, especialmente las juveniles.



En una reunión con Mauri Raveala, presidente de la Asociación de Amistad Finlandia-Vietnam, y sus miembros, Van Quyet reconoció la solidaridad y el apoyo que la asociación ha brindado a Vietnam a lo largo de generaciones.



Manifestó su deseo de que la entidad incorpore a más jóvenes y contribuya a conectar localidades, centros de formación y empresas de ambos países para impulsar la cooperación económica, comercial, científica y tecnológica.



Por su parte, Mauri Raveala y los miembros de la asociación presentaron propuestas concretas de cooperación en los ámbitos de la silvicultura, la construcción naval, los servicios logísticos, la formación de recursos humanos y el tratamiento del agua, con el fin de contribuir a materializar la Asociación Estratégica entre Finlandia y Vietnam.



Durante el encuentro con Marit af Björkesten, directora general de la radiotelevisión pública finlandesa Yle, Van Quyet solicitó que Yle y los medios de comunicación vietnamitas intercambien programas de divulgación sobre sus respectivos países y pueblos, estudien la posibilidad de coproducir contenidos sobre educación, medio ambiente y desarrollo sostenible, y compartan experiencias en transformación digital y formación de profesionales de la comunicación.



Por su parte, Marit af Björkesten compartió las experiencias de Yle en la verificación de información y el desarrollo de contenidos digitales para llegar a un público más amplio, especialmente a los jóvenes.



En las reuniones, Van Quyet pidió a los socios finlandeses que sigan facilitando la integración de la comunidad vietnamita en la sociedad de acogida, así como la preservación del idioma vietnamita y de la identidad cultural nacional, a fin de que esta comunidad continúe desempeñando un papel de puente entre ambos países.



Durante su estancia, el alto funcionario también mantuvo una reunión de trabajo con la Embajada de Vietnam en Finlandia y se reunió con representantes de la comunidad vietnamita residente en el país./.