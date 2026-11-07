Vietnam destaca el papel de las soluciones políticas para mejorar las operaciones de paz de la ONU

Nueva York (VNA)- Vietnam destacó la importancia de priorizar las soluciones políticas y reforzar la eficacia de las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas (ONU), durante un debate sobre el examen integral de estas misiones, celebrado el 5 de noviembre en la sede de la organización, en Nueva York.



En su intervención, el ministro consejero Nguyen Hai Luu, subjefe de la Misión Permanente de Vietnam ante la ONU, afirmó que las operaciones de mantenimiento de la paz siguen siendo un instrumento fundamental de la ONU para preservar la paz y la seguridad internacionales, proteger a la población civil y apoyar los procesos políticos.



El representante vietnamita destacó tres prioridades para mejorar su eficacia. En primer lugar, las soluciones políticas deben ocupar un lugar central, mientras que los mandatos de las misiones deben ser claros, viables, acordes con los recursos disponibles y respetar los principios fundamentales de la ONU. Asimismo, los procesos de transición y retirada de fuerzas deben basarse en la situación sobre el terreno y coordinarse estrechamente con los países anfitriones.



En segundo lugar, es necesario dar prioridad a la seguridad y protección del personal de mantenimiento de la paz, reforzar su capacidad para responder a las nuevas amenazas y garantizar que las medidas de ahorro presupuestario no menoscaben la eficacia en el cumplimiento de sus mandatos.



En tercer lugar, Vietnam abogó por fortalecer la cooperación entre la ONU y las organizaciones regionales, mejorar las capacidades de los países que aportan contingentes y promover la participación plena, igualitaria y sustantiva de las mujeres en las operaciones de mantenimiento de la paz.



Vietnam acogió con satisfacción el informe de revisión del secretario general sobre el futuro de las operaciones de paz de la ONU y subrayó que sus recomendaciones deben ser examinadas exhaustivamente por los Estados miembros, con un espíritu constructivo e inclusivo, teniendo en cuenta, entre otros aspectos, el papel del Comité Especial de Operaciones de Mantenimiento de la Paz (C-34).



Tras destacar las crecientes contribuciones de Vietnam mediante el despliegue de personal militar, policial, médico y de ingeniería, incluidas mujeres militares que participan en estas misiones, Nguyen Hai Luu reafirmó que el país continuará cooperando estrechamente con la ONU y sus socios internacionales para mejorar la eficacia y sostenibilidad de las operaciones de mantenimiento de la paz.



En el debate general efectuado el 5 de noviembre por la Comisión Política Especial y de Descolonización (Cuarta Comisión) de la 81.ª Asamblea General de la ONU, representantes de distintos organismos de la ONU destacaron el importante papel de las operaciones de mantenimiento de la paz en la preservación de la paz y la seguridad internacionales.



Asimismo, señalaron los crecientes desafíos derivados de la complejidad de los conflictos, las nuevas amenazas a la seguridad y las dificultades financieras. También abordaron los esfuerzos para mejorar la eficacia de estas operaciones, garantizar la seguridad del personal y promover reformas que permitan responder mejor a las nuevas exigencias./.

VNA