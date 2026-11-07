Economía

Estados Unidos busca ampliar sus exportaciones agrícolas a Vietnam

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) enviará del 9 al 12 de noviembre una delegación de promoción comercial agrícola a Ciudad Ho Chi Minh.

Nectarinas provenientes del estado de California se exhiben para su venta en un supermercado de Washington. (Fuente: VNA)
Nectarinas provenientes del estado de California se exhiben para su venta en un supermercado de Washington. (Fuente: VNA)

Washington (VNA)-El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) enviará del 9 al 12 de noviembre una delegación de promoción comercial agrícola a Ciudad Ho Chi Minh.

Se trata de la mayor delegación que el Servicio Agrícola Exterior (FAS), dependiente del USDA, envía a Vietnam.

La delegación estará encabezada por el subsecretario de Agricultura de Estados Unidos, Stephen Alexander Vaden, e incluirá a representantes de los departamentos de agricultura de los estados de California, Kansas y Wisconsin, entre otros.

El viaje tiene como objetivo conectar directamente a los exportadores estadounidenses con compradores, importadores y distribuidores vietnamitas, a fin de ampliar las oportunidades comerciales en uno de los mercados más dinámicos y de rápido crecimiento de Asia.

Stephen Alexander Vaden señaló que Vietnam se ha convertido en uno de los mayores mercados receptores de productos agrícolas estadounidenses y que aún existen numerosas oportunidades para ampliar la presencia de esos rubros en el país indochino.

En esta ocasión, un grupo de empresas y representantes de distintos sectores agrícolas estadounidenses se reunirá directamente con compradores potenciales para establecer relaciones comerciales duraderas, que beneficiarán tanto a los agricultores, ganaderos y productores de EE.UU. como a los consumidores de otros países, además de contribuir a diversificar y fortalecer las cadenas de suministro mundiales, comunicó.

En el marco de su agenda, los miembros de la delegación participarán en encuentros empresariales (B2B), sesiones informativas sobre el mercado, visitas sobre el terreno y actividades promocionales destinadas a presentar los productos estadounidenses a los consumidores vietnamitas y consolidar las relaciones comerciales existentes.

El programa de promoción del comercio agrícola en Vietnam forma parte de los esfuerzos continuos del USDA para ampliar el intercambio comercial de productos agrícolas a lo largo del Sudeste Asiático y da continuidad al Programa «Impulsar el comercio recíproco para los productores y fabricantes estadounidenses» (TRUMP), realizada en Vietnam en marzo pasado.

Según datos del USDA, en 2025 Vietnam fue el séptimo mayor mercado receptor de productos agrícolas y otros artículos relativos de Estados Unidos, con importaciones por un valor cercano a los 5,6 mil millones de dólares.

Las exportaciones agrícolas estadounidenses a la nación sudesteasiática aumentaron un 38% en 2025 con respecto a 2024./.

VNA
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