La OMC destaca los avances de Vietnam a 20 años de su adhesión

Ginebra (VNA) - La directora general de la Organización Mundial del Comercio (OMC), Ngozi Okonjo-Iweala, elogió los avances de Vietnam en materia de desarrollo y destacó que, desde su adhesión a la organización, tanto las exportaciones como las importaciones de mercancías del país se han multiplicado aproximadamente por seis, mientras que su Producto Interno Bruto (PIB) ha crecido a un ritmo medio anual cercano al 6%.



Así lo afirmó durante un evento organizado por el Ministerio de Industria y Comercio de Vietnam para conmemorar el 20.º aniversario de la adhesión del país a la OMC, en el marco de su tercer Examen de las Políticas Comerciales (EPC3).



La directora general señaló que la incorporación a la OMC ha contribuido a impulsar las reformas, reforzar la confianza de los inversores y facilitar una mayor integración de Vietnam en la economía mundial.



Asimismo, recomendó al país seguir diversificando sus mercados y fuentes de suministro, aumentar el valor añadido de sus productos, estrechar los vínculos entre las empresas nacionales y las de inversión extranjera, y participar activamente en las nuevas iniciativas de la OMC.



En su discurso inaugural, el embajador Mai Phan Dung, representante permanente de Vietnam ante las Naciones Unidas, la Organización Mundial de Comercio (OMC) y otros organismos internacionales en Ginebra, afirmó que la adhesión a la organización constituyó una decisión estratégica, estrechamente vinculada al proceso de Doi Moi (Renovación), la política de apertura y la integración económica internacional del país.



Durante las dos últimas décadas, la integración económica internacional se ha convertido en un importante motor de las reformas institucionales, la expansión comercial, la atracción de inversión extranjera y el fortalecimiento de la posición de Vietnam en el escenario internacional, destacó.

En el evento. (Fuente: VNA)





El embajador señaló que una de las principales lecciones de estos 20 años de participación en la OMC es que la integración impulsa las reformas, mientras que estas determinan la calidad y la sostenibilidad del propio proceso de integración.



De cara al futuro, Vietnam continuará perfeccionando su marco institucional, reforzando su competitividad y orientando sus esfuerzos hacia la generación de mayor valor añadido, más allá de la expansión del volumen comercial. Asimismo, contribuirá activamente al fortalecimiento del sistema multilateral de comercio basado en normas, añadió.



Durante una sesión de diálogo posterior, Ngo Chung Khanh, subdirector del Departamento de Desarrollo de Mercados Exteriores y Comercio Multilateral del Ministerio de Industria y Comercio, destacó cuatro grandes transformaciones experimentadas por Vietnam en los últimos 20 años: el desarrollo de políticas comerciales cada vez más transparentes y basadas en normas; una mayor integración en las redes mundiales de comercio e inversión; el paso del cumplimiento de los compromisos a una participación más activa en los marcos de integración, como el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) y el Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y Vietnam (EVFTA); y la progresiva orientación hacia el fortalecimiento de la competitividad, el desarrollo sostenible y la resiliencia económica.



Representantes de las misiones de Corea del Sur, China, Filipinas y Noruega ante la OMC, junto con expertos internacionales, intercambiaron opiniones sobre el papel de la integración económica en las reformas y el desarrollo de Vietnam.



Los participantes destacaron la importancia de mejorar la calidad de las inversiones, promover la transferencia de tecnología, facilitar el comercio y reforzar la conectividad de las cadenas de suministro.



Por su parte, representantes de la comunidad empresarial internacional, entre ellos la Cámara de Comercio Suizo-Asiática, la Federación Mundial de la Industria de Artículos Deportivos y Switzerland Global Enterprise, valoraron positivamente el potencial del mercado vietnamita. También subrayaron la necesidad de garantizar un entorno jurídico transparente, estable y predecible, simplificar los procedimientos administrativos y asegurar una aplicación eficaz de las políticas.



La conferencia puso de relieve los importantes logros alcanzados por Vietnam durante sus dos décadas como miembro de la OMC y reafirmó la determinación del país de mantener el impulso reformista, mejorar la calidad de su integración económica y contribuir de forma activa y responsable al sistema multilateral de comercio.



Celebrado el 5 de noviembre, el evento también permitió fortalecer el diálogo entre Vietnam, sus socios internacionales y la comunidad empresarial, sentando las bases para una integración más profunda, eficaz y sostenible en los próximos años./.