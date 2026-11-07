Vietnam y España acuerdan profundizar su Asociación Estratégica

Madrid (VNA) - Vietnam y España acordaron orientaciones y medidas concretas para seguir profundizando su Asociación Estratégica durante la sexta consulta política a nivel de viceministros de Relaciones Exteriores entre ambos países.



La reunión, celebrada el 5 de noviembre en la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores de España, en Madrid, estuvo copresidida por la viceministra vietnamita de Relaciones Exteriores, Le Thi Thu Hang, y el secretario de Estado de Asuntos Exteriores y Globales de España, Diego Martínez Belio.



Ambas partes intercambiaron información sobre la situación socioeconómica de sus respectivos países, evaluaron los avances de la cooperación desde la anterior ronda de consultas y debatieron cuestiones regionales e internacionales de interés común.



Las dos delegaciones manifestaron su satisfacción por la evolución positiva y dinámica de las relaciones bilaterales en los ámbitos político y diplomático, comercial y de inversión, defensa y seguridad, sanidad, cultura, educación y turismo.



Asimismo, destacaron la importancia de reforzar el papel coordinador de ambos ministerios de Asuntos Exteriores para estrechar los vínculos y ampliar la cooperación integral, especialmente de cara a la celebración, en 2027, del 50.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países.



Tras felicitar a Vietnam por sus destacados logros socioeconómicos, Martínez Belio resaltó el creciente protagonismo del país y su importancia en la región.



Ambas partes coincidieron en la necesidad de intensificar los contactos y los intercambios de delegaciones a todos los niveles, especialmente al más alto, así como de mantener y aprovechar eficazmente los mecanismos de cooperación bilateral. También se comprometieron a coordinar estrechamente la implementación de los acuerdos alcanzados, con el objetivo de dotar a las relaciones bilaterales de mayor profundidad y eficacia.



En materia de cooperación económica, Le Thi Thu Hang destacó el crecimiento positivo del comercio bilateral y pidió promover la aplicación plena y efectiva del Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y Vietnam (EVFTA).



Asimismo, solicitó a España que siga respaldando a Vietnam e instando a la Comisión Europea (CE) a retirar cuanto antes la «tarjeta amarilla» impuesta a los productos pesqueros vietnamitas por las deficiencias en la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU).



También pidió a Madrid que promueva entre los Estados miembros de la UE la pronta ratificación del Acuerdo de Protección de Inversiones entre la Unión Europea (UE) y Vietnam (EVIPA), a fin de establecer un marco jurídico favorable y sólido que facilite la expansión de las inversiones y las actividades comerciales de las empresas de ambos países. Por su parte, Martínez Belio respaldó las propuestas vietnamitas, valoró positivamente los resultados de la primera reunión del Comité Mixto Vietnam-España de Cooperación Económica, Comercial y de Inversiones, celebrada en Madrid en octubre de 2025, y expresó su deseo de que la segunda edición tenga lugar en 2027.



El representante español también propuso seguir impulsando proyectos conjuntos en ámbitos en los que España cuenta con ventajas y que responden a las necesidades de desarrollo de Vietnam, como las energías renovables y las infraestructuras de transporte.



Ambas partes acordaron ampliar los intercambios en materia de sanidad, educación y formación, prestando especial atención a la promoción de la enseñanza del español en Vietnam. Asimismo, se comprometieron a colaborar estrechamente en la organización de actividades de promoción cultural y turística en ambos países durante 2027, con motivo del 50.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas.



Martínez Belio aseguró que el Gobierno español seguirá facilitando la integración y el desarrollo de la comunidad vietnamita en España, para que continúe desempeñando un papel de puente de amistad entre los dos pueblos.



En cuanto a las cuestiones regionales e internacionales, ambas partes reafirmaron su compromiso con el multilateralismo, el respeto al derecho internacional y a la Carta de las Naciones Unidas, así como con la solución pacífica de las controversias. También acordaron mantener la coordinación y el apoyo mutuo en los foros multilaterales, especialmente en el marco de las Naciones Unidas y de la Asociación Estratégica ASEAN-UE.



Respecto al Mar del Este, reiteraron su compromiso con el mantenimiento de la paz, la estabilidad, la seguridad y la libertad de navegación y sobrevuelo, así como con la solución de las disputas por medios pacíficos y mediante el diálogo, de conformidad con el derecho internacional, en particular la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982.



Ambas partes acordaron celebrar la séptima ronda de consultas políticas a nivel de viceministros de Asuntos Exteriores en Hanói, en una fecha que se determinará oportunamente.



Durante su estancia en Madrid, el 6 de noviembre, la vicecanciller Le Thi Thu Hang realizó una visita de trabajo a la Escuela Diplomática de España.



En el encuentro, ambas partes analizaron medidas para impulsar la cooperación entre esta institución y la Academia Diplomática de Vietnam, con especial atención a la formación y el perfeccionamiento profesional de los diplomáticos, la investigación y los intercambios académicos.



También estudiaron la posibilidad de establecer programas de becas para que estudiantes vietnamitas aprendan español y estudiantes españoles estudien vietnamita. Ese mismo día, la viceministra se reunió con el personal de la Embajada de Vietnam y representantes de la comunidad vietnamita en España./.

VNA