Vietnam impulsa la energía eólica con nueva central en provincia de Gia Lai

Gia Lai, Vietnam (VNA)-El viceprimer ministro permanente Pham Gia Tuc asistió hoy a la inauguración de la construcción de la central eólica Van Canh 2 con una capacidad de 180 MW en la provincia altiplana de Gia Lai.



Al intervenir en la apertura, el presidente del Comité Popular de la provincia de Gia Lai, Pham Anh Tuan, subrayó que, en un contexto de creciente demanda energética para el desarrollo socioeconómico, garantizar un suministro eléctrico estable, seguro y sostenible reviste una gran importancia.



Las resoluciones del Buró Político del Partido Comunista de Vietnam sobre las orientaciones estratégicas para el desarrollo del sector y la garantía de la seguridad energética nacional establecen la necesidad de impulsar las fuentes renovables y avanzar hacia una transición verde y sostenible, señaló.



La provincia cuenta con más de 100 proyectos potenciales de energías renovables, con una capacidad total superior a los 32.000 MW. Hasta la fecha, 85 de ellos han entrado en operación comercial, con una capacidad total de 4.271 MW, informó.



Estos constituyen una base para que la provincia de Gia Lai siga aprovechando eficazmente su potencial, atrayendo inversiones, desarrollando la industria, incrementando los ingresos presupuestarios y generando empleo, como contribución a garantizar la seguridad energética nacional, reiteró.



Tal obra cuenta con una inversión total de alrededor de 199 millones de dólares y se prevé entrar en funcionamiento en 2028, comunicó. Una vez concluida su construcción, se estima que la planta genere una producción promedio anual de unos 623 millones de kWh, detalló.



El proyecto ha sido incorporado al Ajuste del Plan VIII de Electricidad, reiteró y dijo que el inicio de la construcción de la obra no solo marca el paso de la fase de preparación de la inversión a la de ejecución, sino que también genera un nuevo impulso para el desarrollo socioeconómico local.



Durante la fase de construcción, el proyecto impulsará la actividad de las empresas en los campos de construcción, transporte, suministro de materiales y prestación de servicios conexos. Una vez entre en funcionamiento, aumentará la capacidad de generación eléctrica, contribuirá al valor de la producción industrial, al crecimiento del producto interno bruto regional (GRDP) y a los ingresos presupuestarios de la provincia.



Para las comunas de Van Canh y Canh Lien, se espera que el proyecto genere nuevas oportunidades para el desarrollo de infraestructuras y servicios, así como la creación de puestos laborales y medios de subsistencia a favor de la población, contribuyendo a la transformación de la estructura económica, el aumento de los ingresos y la mejora de las condiciones de vida locales.



Pham Anh Tuan también propuso la empresa de energías renovables Vung Ben a cumplir estrictamente con todas las normativas legales y completar el proyecto conforme al cronograma establecido, asegurando que la planta entre en funcionamiento para el año 2028.



Previamente, el 16 de junio de 2026, el Comité Popular de la provincia de Gia Lai emitió una decisión por la que reconoció a la empresa Vung Ben como entidad económica encargada de ejecutar los parques eólicos Van Canh 1 y Van Canh 2, en la comuna de Canh Lien./.

VNA