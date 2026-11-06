Café vietnamita apuesta por los estándares de sostenibilidad con el apoyo de la UE

Dak Lak, Vietnam (VNA) – Más de 400 microempresas y pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), así como cooperativas de la cadena de valor del café vietnamita, recibirán apoyo técnico y financiero para incorporar los criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG), mejorar sus prácticas de gestión responsable y reforzar la trazabilidad de sus actividades.



Este respaldo se enmarca en el proyecto “SustainCoffee”, financiado por la Unión Europea (UE) y puesto en marcha el 6 de noviembre en la provincia de Dak Lak, en la Altiplanicie Occidental.



El proyecto es implementado conjuntamente por CARE International en Vietnam, el Centro para el Desarrollo Comunitario (CDC) y la Asociación de Café y Cacao de Vietnam (VICOFA). Con un período de ejecución de diciembre de 2025 a mayo de 2029 en las provincias de Dak Lak y Son La, prevé brindar apoyo directo a más de 400 entidades económicas locales y beneficiar indirectamente a alrededor de 1,4 millones de caficultores y trabajadores a lo largo de toda la cadena de valor.



El programa se desarrolla en un contexto en el que el sector cafetalero vietnamita afronta requisitos normativos cada vez más estrictos en los mercados de exportación, especialmente en la Unión Europea. Para responder a estos desafíos, el proyecto ofrecerá herramientas de evaluación adaptadas, formación especializada y ayudas financieras específicas. También reforzará la cooperación con las asociaciones profesionales y las autoridades locales para facilitar el acceso a la financiación verde y promover el diálogo público-privado.



En el acto de lanzamiento, los socios presentaron los resultados de un estudio sobre las prácticas ESG en el sector cafetalero vietnamita y organizaron un diálogo técnico sobre la aplicación concreta de estos criterios. Los debates se centraron, entre otros aspectos, en cómo incorporar los estándares de sostenibilidad a la producción, conciliando la protección del medio ambiente, la inclusión social y la eficiencia económica.



La directora de CARE International en Vietnam, Le Kim Dung, destacó que la adopción de los criterios de sostenibilidad no solo permite responder a los requisitos normativos, sino que también constituye una herramienta para mejorar la competitividad del sector y garantizar una distribución más equitativa del valor añadido.



Con el fin de subsanar la falta de herramientas adecuadas para las pequeñas entidades y evitar que los pequeños productores, las mujeres y los trabajadores vulnerables queden al margen, SustainCoffee elaborará tres marcos de autoevaluación ESG adaptados a los distintos eslabones de la cadena de valor del café.

En la ceremonia de lanzamiento del proyecto SustainCoffee. Foto: daklak.gov.vn

El vicepresidente del Comité Popular de la provincia de Dak Lak, Nguyen Thien Van, recordó que esta localidad es la principal zona productora de café del país, con más de 217.000 hectáreas de cultivo y una producción anual superior a las 580.000 toneladas, que generan cerca de medio millón de puestos de trabajo.



Tras destacar el reconocimiento internacional del café de Buon Ma Thuot, exportado a más de 80 países y territorios, advirtió sobre las vulnerabilidades de un modelo de producción muy fragmentado, en el que cerca del 90% de la superficie cultivada pertenece a pequeños hogares agrícolas. Esta situación se ve agravada por los efectos del cambio climático, la escasez de agua y el envejecimiento de las plantaciones.



Nguyen Thien Van consideró que las herramientas de autoevaluación propuestas por SustainCoffee ayudarán a los productores a cumplir los nuevos requisitos internacionales, en particular el Reglamento de la Unión Europea sobre productos asociados a la deforestación y la degradación forestal (EUDR), la Directiva europea sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad (CS3D), así como los estándares de certificación de Rainforest Alliance, 4C y Fairtrade. Asimismo, reafirmó el compromiso de las autoridades provinciales de acompañar la implementación de las actividades del proyecto.



Por su parte, el jefe adjunto de la Sección de Cooperación de la Delegación de la UE en Vietnam, Gonzalo Serrano de la Rosa, recordó que el comercio sostenible debe conciliar la prosperidad económica, la protección del medio ambiente y el respeto de los derechos humanos.



Precisó que el apoyo de la UE a SustainCoffee se enmarca en la iniciativa «Global Gateway» y refleja la voluntad del bloque comunitario de acompañar a los productores vietnamitas de café en el fortalecimiento de la transparencia y la competitividad del sector, así como en su integración en las cadenas mundiales de suministro.



Al término de la ceremonia, los participantes realizaron visitas de campo a la finca Aeroco Coffee y a la Cooperativa de Servicios Agrícolas Justos de Ea Tu para conocer las prácticas sostenibles de producción y comercialización aplicadas en estos establecimientos./.



