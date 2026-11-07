Economía

Vietnam y Japón buscan una nueva etapa de cooperación económica

Los avances de Vietnam en materia de ingresos y nivel tecnológico están creando condiciones para que las relaciones económicas entre el país y Japón entren en una nueva etapa, evaluó Kenichi Ohno, profesor emérito del Instituto Nacional de Investigación de Políticas de Japón (GRIPS).

Kenichi Ohno, profesor emérito del Instituto Nacional de Investigación de Políticas de Japón (GRIPS). (Fuente:vietnamfinance.vn)
Kenichi Ohno, profesor emérito del Instituto Nacional de Investigación de Políticas de Japón (GRIPS). (Fuente:vietnamfinance.vn)

Tokio (VNA)-Los avances de Vietnam en materia de ingresos y nivel tecnológico están creando condiciones para que las relaciones económicas entre el país y Japón entren en una nueva etapa, evaluó Kenichi Ohno, profesor emérito del Instituto Nacional de Investigación de Políticas de Japón (GRIPS).

Más allá de un modelo en el que Japón brinda principalmente apoyo a Vietnam, ambas partes pueden avanzar hacia una colaboración conjunta en la contribución, el desarrollo y la gestión de actividades empresariales.

El experto expresó su confianza en que los dirigentes de los dos países manifiesten claramente su reconocimiento de este cambio y emitan una declaración sobre la construcción de una nueva relación económica bilateral con visión de futuro.

Las políticas y los proyectos de inversión específicos podrán perfeccionarse en una etapa posterior, a partir de la orientación general hacia una cooperación equitativa y mutuamente beneficiosa, detalló.

En cuanto al objetivo de alcanzar un crecimiento de dos dígitos y convertirse en un país de ingresos altos para 2045, consideró que Vietnam ha establecido orientaciones adecuadas a través de las resoluciones del Partido, entre ellas el impulso de la ciencia y la tecnología, la integración internacional, el desarrollo de infraestructuras, el fortalecimiento de las localidades y la modernización de las grandes ciudades.

La tarea clave en la actualidad consiste en elevar la calidad de la formulación de políticas para convertir los objetivos en resultados concretos, comentó. A partir de más de 30 años de seguimiento y asesoramiento a Vietnam, subrayó que los métodos de elaboración de políticas deben seguir mejorándose para responder a las exigencias del desarrollo.

En el desarrollo industrial, el profesor Ohno destacó la importancia de dominar rápidamente las tecnologías transferidas del extranjero. Las experiencias de Japón y Corea del Sur demuestran que la importación de tecnología debe ir acompañada de un proceso de internalización, el desarrollo de capacidades técnicas propias y la reducción gradual de la dependencia de expertos externos, explicó.

Vietnam necesita mantener las exportaciones de la industria ligera y, al mismo tiempo, desarrollar la industria pesada, la química, las tecnologías de la información, la inteligencia artificial, las finanzas y los servicios, entre otros aspectos, recomendó.

En materia de recursos humanos, señaló que la demanda de mano de obra de Japón sigue ofreciendo margen para ampliar la cooperación. Para aprovechar sus beneficios, Japón debe acoger a los ciudadanos vietnamitas como miembros importantes de su sociedad, garantizarles condiciones favorables para su integración y prevenir las tendencias de rechazo hacia los extranjeros, agregó.

Sobre el desarrollo de infraestructuras, recomendó que Vietnam seleccione los proyectos de cooperación con Japón en función de las fortalezas específicas de este país. La parte nipona se distingue por la alta calidad y el apoyo integral, que abarca desde la construcción y el suministro de equipos hasta la eficiencia económica, los mecanismos de fijación de precios, el mantenimiento y la formación de recursos humanos, añadió.

En relación al sector empresarial, se puede ver las perspectivas de inversión conjunta y operación de proyectos en los ámbitos de las nuevas energías, los semiconductores y los nuevos materiales, argumentó.

Para materializar este potencial, ambos gobiernos deben mantener intercambios y consensuar políticas industriales; crear foros para compartir información y conectar empresas; eliminar las trabas normativas a los negocios y ofrecer incentivos y apoyo financiero a los proyectos prioritarios, sugirió.

La Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) ha identificado cuatro pilares de apoyo al nuevo modelo de crecimiento de Vietnam: desarrollo de recursos humanos en ciencia y tecnología, incluida la transformación digital; fortalecimiento de las capacidades de las empresas; mejora del entorno de inversión; e impulso de infraestructuras estratégicas.

A largo plazo, el profesor Ohno expresó su confianza en que ambas naciones aprovechen los logros del desarrollo de Vietnam para configurar conjuntamente una nueva relación económica, en la que cada parte aporte y valore las contribuciones de la otra, ampliando así las oportunidades de desarrollo compartido.

Asimismo, formuló votos porque construyan una relación de cooperación cada vez más igualitaria, aprovechen sus fortalezas complementarias y lleven a cabo conjuntamente proyectos clave que generen beneficios tangibles para ambas partes./

VNA
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