Productos vietnamitas buscan ampliar su presencia en el mercado australiano

Perth (VNA) - Los productos vietnamitas, especialmente el arroz, los productos agrícolas y los alimentos, cuentan con buenas perspectivas de ampliar su presencia en el mercado australiano, en un contexto en el que las empresas locales buscan diversificar sus cadenas de suministro.



Así se puso de manifiesto en el Foro Empresarial Vietnam-Australia Occidental 2026, celebrado el 6 de noviembre en la ciudad de Perth.



El encuentro, organizado conjuntamente por la Red de Talentos Australia-Vietnam (AVTN, por sus siglas en inglés) y el Consejo Empresarial Australia Occidental-Vietnam (WAVBC), reunió a empresas locales, compañías de vietnamitas residentes en el extranjero y representantes de empresas vietnamitas interesadas en explorar oportunidades comerciales a través de la iniciativa Global Trade Connection (GTC).



El foro ofreció una plataforma para intercambiar información sobre los mercados, establecer contactos y explorar oportunidades concretas de comercio e inversión.



En su discurso inaugural, el cónsul general de Vietnam en Perth, Pham Hai Anh, señaló que la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y Australia está entrando en una nueva etapa de desarrollo, caracterizada por una cooperación más profunda y amplia.



Asimismo, destacó el impulso generado por la visita de Estado a Australia realizada en agosto pasado por el secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, así como por la visita a Vietnam, en septiembre, del primer ministro de Australia Occidental, Roger Cook, acompañado de una delegación empresarial integrada por 32 compañías. Estos acontecimientos reflejan el creciente interés de Australia Occidental por el mercado vietnamita, especialmente en sectores como la energía, la agricultura, la industria alimentaria, la educación y formación, y el turismo, afirmó.



Pham Hai Anh subrayó que las fortalezas complementarias de ambas partes ofrecen importantes oportunidades para una cooperación económica a largo plazo.



Sin embargo, instó a las empresas a aprovechar mejor los espacios de encuentro y establecimiento de contactos para convertir el potencial existente en proyectos de inversión y acuerdos comerciales concretos.



También aseguró que el Consulado General continuará apoyando a las compañías de ambos países para ayudarlas a superar obstáculos y acceder a sus respectivos mercados.



Por su parte, el alcalde de Perth, Bruce Reynolds, calificó a Vietnam de mercado prometedor para Australia Occidental y destacó que el éxito de la cooperación no depende únicamente de las cifras comerciales, sino también de la confianza, los contactos directos entre empresas y el establecimiento de relaciones duraderas.



Asimismo, animó a los participantes a aprovechar el foro para conocer mejor las necesidades de sus socios y explorar nuevas oportunidades de colaboración más allá del evento.



Por su parte, Rebecca Ball, directora de Desarrollo Económico de la ciudad de Perth, destacó las perspectivas de cooperación en ámbitos como el comercio, la educación, el turismo, la aviación y las industrias creativas.



También reconoció el importante papel de la comunidad vietnamita en la promoción de los intercambios económicos y culturales entre ambas partes.



Durante el foro, empresas como Dai Dung Corp, MCQ Supermarket y Galati Group, operador de la cadena de supermercados Spudshed, compartieron sus experiencias y estudiaron posibilidades de incrementar las importaciones de productos vietnamitas, así como de cooperar en los sectores de ingeniería mecánica y construcción.



El encuentro también abordó las oportunidades de suministro de cables eléctricos y materiales de construcción procedentes de Vietnam, además de posibles proyectos de inversión conjunta para desarrollar escuelas internacionales en territorio vietnamita.



En declaraciones al margen del foro, Le Minh Duc, vicepresidente de la WAVBC, valoró el carácter práctico del encuentro, que puso el foco en las necesidades reales de las empresas en lugar de limitarse a planteamientos generales de cooperación.



Asimismo, afirmó que el Consejo continuará trabajando estrechamente con las compañías de ambos países para mantener el impulso generado y convertir progresivamente las oportunidades identificadas en proyectos concretos.



El foro marcó también el inicio de una serie de actividades enmarcadas en el “Día de la Cultura Vietnamita 2026” en Australia. La combinación de iniciativas de promoción económica e intercambios culturales contribuirá a estrechar aún más los vínculos entre las empresas y los pueblos de Vietnam y Australia Occidental./.

VNA