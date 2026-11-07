Vietnam reafirma su compromiso con la integración en la OMC

Ginebre (VNA) – Vietnam reafirmó su compromiso con la integración en la Organización Mundial del Comercio (OMC) y con el fortalecimiento del sistema multilateral de comercio basado en normas durante la tercera ronda del Examen de sus Políticas Comerciales (EPC), celebrada los días 4 y 6 de noviembre en la sede de esta organización, en Ginebra, Suiza.



La delegación vietnamita, encabezada por el embajador Mai Phan Dung, representante permanente de Vietnam ante las Naciones Unidas, la OMC y otros organismos internacionales en Ginebra, contó con la participación de representantes del Ministerio de Industria y Comercio y de otros ministerios y organismos competentes.



En su discurso inaugural, Mai Phan Dung afirmó que Vietnam considera el EPC no solo una obligación en materia de transparencia, sino también una oportunidad para evaluar objetivamente los resultados alcanzados, escuchar las opiniones de los demás miembros e identificar los ámbitos que requieren nuevas mejoras.



El embajador destacó los avances económicos del país desde el anterior examen, con un crecimiento medio anual del producto interno bruto (PIB) de aproximadamente el 6,2% durante el periodo 2021-2025.



Dijo que solo en 2025, la economía vietnamita creció alrededor del 8% y el comercio exterior de mercancías alcanzó unos 930.000 millones de dólares, lo que permitió al país incorporarse al grupo de economías de ingresos medianos altos.



Asimismo, señaló cuatro transformaciones fundamentales: las reformas institucionales y la mejora del entorno empresarial; una integración económica internacional más profunda; una participación proactiva en la elaboración de normas comerciales; y el firme respaldo a un sistema multilateral de comercio basado en reglas, con la OMC como institución central.



El examen suscitó un notable interés entre los miembros de la OMC, que formularon más de 40 intervenciones. Estos valoraron positivamente el sólido crecimiento económico de Vietnam, su capacidad de resiliencia y su profunda integración en las cadenas de valor regionales y mundiales. También reconocieron los avances del país en materia de reforma administrativa, mejora del clima de inversión y modernización de los procedimientos aduaneros.



Asimismo, destacaron las contribuciones de Vietnam a la OMC, entre ellas la ratificación del Acuerdo sobre Subvenciones a la Pesca, su participación en el Mecanismo Provisional Multipartito de Arbitraje de Apelación (MPIA, por sus siglas en inglés) y el inicio del proceso de adhesión al Acuerdo sobre Tecnología de la Información ampliado (ATI 2).



Los miembros también pusieron de relieve el papel de Vietnam al frente del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) en 2026, así como su responsabilidad como anfitrión de la reunión de ministros de Finanzas del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), prevista para 2027.



Además, compartieron sus experiencias de cooperación bilateral con Vietnam, destacando el fortalecimiento de las asociaciones y la ampliación de la colaboración en diversos ámbitos.



Por otro lado, plantearon varias cuestiones sobre las que solicitaron mayores aclaraciones, relacionadas con las reformas institucionales, la transparencia y previsibilidad en la elaboración de políticas, el entorno empresarial, la facilitación del comercio y la inversión, así como el cumplimiento de los compromisos internacionales. Algunos miembros también alentaron a Vietnam a desempeñar un papel más activo en la OMC, especialmente en los esfuerzos de reforma de la organización y el desarrollo de sus distintas iniciativas.



Durante la sesión celebrada el 6 de noviembre, la delegación vietnamita expresó su agradecimiento por los comentarios y las recomendaciones constructivas de los miembros, y ofreció información complementaria, aclaraciones y respuestas a las cuestiones planteadas.



Vietnam manifestó que continuará estudiando los asuntos señalados para seguir perfeccionando sus políticas y su marco jurídico, así como reforzar el cumplimiento de sus compromisos internacionales.



El examen concluyó satisfactoriamente en un ambiente abierto, franco y constructivo, lo que puso de manifiesto el interés de los miembros de la OMC por las políticas comerciales y el proceso de integración económica de Vietnam.



Los resultados del examen también reafirmaron la imagen de Vietnam como un miembro activo y responsable del sistema multilateral de comercio, así como su compromiso permanente con la construcción de un sistema comercial mundial justo, transparente y basado en normas, con la OMC como institución central./.

Hoàng Phương Chi