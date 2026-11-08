Política

Máximo líder vietnamita inicia una visita oficial a Japón

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, acompañado de su esposa, Ngo Phuong Ly, y una delegación de alto nivel, llegó hoy a Tokio para iniciar una visita oficial a Japón.

Hoàng Thị Thanh Quỳnh
Representantes del Estado japonés y de la Embajada de Vietnam en Japón reciben al secretario general y presidente To Lam y a su esposa en el Aeropuerto Internacional de Haneda, en Tokio. Foto: VNA
Representantes del Estado japonés y de la Embajada de Vietnam en Japón reciben al secretario general y presidente To Lam y a su esposa en el Aeropuerto Internacional de Haneda, en Tokio. Foto: VNA

Tokio (VNA)- El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, acompañado de su esposa, Ngo Phuong Ly, y una delegación de alto nivel, llegó hoy a Tokio para iniciar una visita oficial a Japón.

En el Aeropuerto Internacional de Haneda, la delegación vietnamita fue recibida por Nakasone, ministro de Estado para Asuntos Exteriores de Japón; el embajador de Japón en Vietnam, Ito Naoki; el embajador de Vietnam en Japón, Pham Quang Hieu; y representantes de la Embajada de Vietnam y de la comunidad vietnamita residente en Japón.

Vietnam y Japón establecieron relaciones diplomáticas el 21 de septiembre de 1973. Tras más de cinco décadas, el marco de sus relaciones ha sido elevado progresivamente, desde la “asociación confiable y estable a largo plazo” (2002) hasta la “Asociación Estratégica por la Paz y la Prosperidad en Asia” (2009), “Asociación Estratégica Amplia por la Paz y la Prosperidad en Asia” (2014) y, finalmente, “Asociación Estratégica Integral por la Paz y la Prosperidad en Asia y el mundo” (noviembre de 2023).

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La comunidad vietnamita en Japón recibe al secretario general y presidente To Lam y a su esposa en el Aeropuerto Internacional de Haneda, Tokio. Foto: VNA

Los vínculos entre Vietnam y Japón han registrado avances significativos, con una cooperación cada vez más integral, sustancial y eficaz. La confianza política entre ambos países se ha consolidado y fortalecido continuamente. Las dos partes mantienen frecuentes visitas e intercambios de alto nivel y a distintos niveles, al tiempo que fomentan una cooperación cada vez más profunda a través de diversos canales, incluidos el Partido, el Gobierno y la Asamblea Nacional.

Japón sigue siendo uno de los principales socios económicos de Vietnam y su mayor proveedor de asistencia oficial para el desarrollo (AOD). Cada vez más empresas japonesas de sectores de alta tecnología, especialmente en el ámbito de la inteligencia artificial (IA), muestran interés y amplían sus actividades en Vietnam. Otro avance destacado es que la ciencia y la tecnología, junto con la innovación, se han convertido en nuevos pilares de la cooperación bilateral.

Los intercambios entre los pueblos y las localidades de ambos países son cada vez más estrechos. Actualmente, Vietnam y Japón cuentan con más de 100 parejas de localidades que mantienen relaciones de cooperación. Solo en 2026 se han celebrado en ambos países más de diez festivales de gran envergadura, que han contribuido a fomentar el entendimiento mutuo, los intercambios culturales y los sentimientos de amistad entre sus pueblos.

Paralelamente a la cooperación bilateral, Vietnam y Japón también coordinan cada vez más estrechamente sus posiciones en los foros regionales e internacionales.

Esta visita permitirá concretar aún más el potencial y los resultados de la cooperación bilateral, consolidar los lazos entre ambos países y seguir cultivando una amistad construida a lo largo de generaciones, para que continúe aportando beneficios a los pueblos de Vietnam y Japón./.

Hoàng Thị Thanh Quỳnh
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