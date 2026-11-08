Política

Máximo dirigente de Vietnam parte de Hanoi rumbo a Japón para una visita oficial

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente de la República, To Lam, acompañado de su esposa, Ngo Phuong Ly, y una delegación de alto nivel, partió hoy de Hanoi para realizar una visita oficial a Japón del 8 al 11 de este mes, por invitación del Estado japonés.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente de la República, To Lam, acompañado de su esposa, Ngo Phuong Ly, parten de Hanoi para realizar una visita oficial a Japón. Foto: VNA
El secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente de la República, To Lam, acompañado de su esposa, Ngo Phuong Ly, parten de Hanoi para realizar una visita oficial a Japón. Foto: VNA

Hanoi (VNA) – El secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente de la República, To Lam, acompañado de su esposa, Ngo Phuong Ly, y una delegación de alto nivel, partió hoy de Hanoi para realizar una visita oficial a Japón del 8 al 11 de este mes, por invitación del Estado japonés.

La delegación oficial incluye a los miembros del Buró Político y secretarios del Comité Central del Partido: Nguyen Duy Ngoc, jefe de la Comisión de Organización del Comité Central del PCV; y Le Minh Tri, jefe de la Comisión de Asuntos Internos del Comité Central del PCV.

También forman parte de la delegación los miembros del Buró Político: el general Phan Van Giang, vicepremier y ministro de Defensa; el general Luong Tam Quang, ministro de Seguridad Pública; Le Hoai Trung, ministro de Relaciones Exteriores; Tran Duc Thang, secretario del Comité del Partido en Hanoi; y Tran Luu Quang, secretario del Comité del Partido en Ciudad Ho Chi Minh.

La delegación cuenta asimismo con la participación de los miembros del Comité Central del Partido: Nguyen Hai Ninh, jefe de la Oficina del Comité Central del Partido; Ngo Van Tuan, ministro de Finanzas; Le Manh Hung, ministro de Industria y Comercio; Vu Hai Quan, ministro de Ciencia y Tecnología; y Trinh Viet Hung, ministro de Agricultura y Medio Ambiente.

Completan la delegación To An Xo, asistente del secretario general y presidente, encargado de la Oficina del Secretario General; y Pham Quang Hieu, embajador de Vietnam en Japón./.

VNA
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