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Vietnam establece los principales objetivos económicos para 2027 (parte 2)

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, firmó la Conclusión n.º 106-KL/TW, el 15 de octubre de 2026, del IV Pleno del Comité Central del Partido sobre el desarrollo socioeconómico, la ejecución del presupuesto estatal en 2026 y el plan para 2027, según la cual se estable varios criterios económicos clave.

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