Economía

Líder vietnamita insta a la industria minera a modernizarse y garantizar seguridad y eficiencia

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del Estado, To Lam, instó a la industria minera a preservar la tradición de disciplina y unidad, modernizar la producción y garantizar la seguridad y la eficiencia.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del Estado, To Lam, entrega el Orden de Trabajo de tercera clase a la Corporación de Industria del Carbón y Minerales de Vietnam. Foto: VNA
El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del Estado, To Lam, entrega el Orden de Trabajo de tercera clase a la Corporación de Industria del Carbón y Minerales de Vietnam. Foto: VNA

Quang Ninh, Vietnam (VNA) – El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del Estado, To Lam, instó a la industria minera a preservar la tradición de disciplina y unidad, modernizar la producción y garantizar la seguridad y la eficiencia.

Tal orientación fue pronunciado durante la ceremonia conmemorativa del 90.º aniversario del Día Tradicional de los Trabajadores de las Minas y de la Industria del Carbón (12 de noviembre de 1936-2026), celebrada anoche en la provincia de Quang Ninh.

En su intervención, el dirigente reconoció las contribuciones de generaciones de trabajadores y cuadros del sector, así como de las autoridades y la población de Quang Ninh, la Corporación de Industria del Carbón y Minerales de Vietnam, el Cuerpo de Ejército 19 – Corporación Dong Bac y otras unidades de la industria.

Ante las exigencias de un desarrollo rápido y sostenible y una mayor autonomía económica, en el contexto de la implementación de la Resolución del XIV Congreso Nacional del Partido, pidió al sector seguir promoviendo la tradición de disciplina y unidad y formar una fuerza laboral moderna, con elevada cualificación profesional, firmeza política y disciplina industrial.

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El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del Estado, To Lam, habla en el evento. Foto: VNA

Asimismo, subrayó la necesidad de facilitar la capacitación, el acceso a nuevas tecnologías y la aplicación de iniciativas innovadoras en la producción.

En particular, instó a situar la seguridad, la salud y la vida de los trabajadores por encima de cualquier otro objetivo, mediante el control preventivo de los riesgos y la suspensión oportuna de las operaciones cuando exista peligro para la vida humana.

También pidió mejorar la productividad y garantizar salarios acordes con las contribuciones de los trabajadores, así como prestar mayor atención a la vivienda, la salud ocupacional y las condiciones de vida materiales y espirituales.

En cuanto a la seguridad energética nacional, el mandatario señaló que la industria debe fortalecer su capacidad de previsión, mantener una producción y un suministro estables de carbón y adaptarse proactivamente a la transición energética.

Para ello, exhortó a acelerar la mecanización, la automatización y la transformación digital en la exploración, extracción, procesamiento y transporte, así como a priorizar tecnologías que ahorren energía, reduzcan las pérdidas de recursos y mejoren las condiciones laborales.

También destacó la importancia de estrechar la cooperación con centros de formación e investigación para desarrollar ingenieros, especialistas y trabajadores cualificados.

El dirigente pidió vincular el desarrollo de la industria del carbón con la protección del medio ambiente y el futuro de Quang Ninh, mediante una gestión y explotación racionales de los recursos, un control riguroso de los residuos, la recuperación ambiental y el impulso de la economía circular.

Las autoridades provinciales y las empresas deben armonizar las actividades mineras con el desarrollo urbano, el turismo y los servicios, así como con la conservación del patrimonio y la mejora de la calidad de vida de la población, señaló.

Asimismo, subrayó que la reestructuración de la producción debe ir acompañada de programas de recalificación profesional, reasignación laboral y garantía de los medios de subsistencia de los trabajadores.

Instó además a fortalecer las organizaciones del Partido, elevar la responsabilidad de los cuadros, promover el papel rector de las empresas estatales y garantizar el ejercicio de la democracia en las bases.

El Gobierno, ministerios, sectores y Quang Ninh deben coordinarse para resolver las dificultades relacionadas con los mecanismos, la planificación y las inversiones, además de desarrollar de manera sincronizada las infraestructuras y los servicios destinados a los trabajadores, orientó.

Al destacar que nueve décadas de tradición han forjado la firmeza, la creatividad y el espíritu de entrega de los trabajadores de las minas, el dirigente expresó su confianza en que las nuevas generaciones mantendrán vivo el espíritu de disciplina y unidad y contribuirán a construir una industria del carbón moderna, segura y eficiente, así como una provincia de Quang Ninh próspera y civilizada, fortaleciendo al mismo tiempo la autonomía económica del país./.

VNA
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