Máximo dirigente vietnamita destaca perspectivas de desarrollo de nexos con Japón

Hanoi (VNA)- El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, destacó las perspectivas de las relaciones entre Vietnam y Japón, especialmente en los ámbitos de economía, inversión y desarrollo de recursos humanos, durante una entrevista a la radiodifusora púbica NHK en vísperas de su visita oficial al país del Sol Naciente.

A continuación, la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) les presenta la entrevista completa.

Reportero: ¿Cuáles son los principales objetivos de su visita oficial a Japón? ¿Qué expectativas tiene sobre las perspectivas de desarrollo de las relaciones entre Vietnam y Japón, especialmente en los ámbitos de la economía, la inversión y el desarrollo de los recursos humanos?

Secretario general y presidente To Lam: Confío en que esta visita a Japón permitirá concretar aún más el potencial y los resultados de nuestra cooperación, así como fortalecer los vínculos entre ambos países, para que la amistad, cultivada a lo largo de generaciones, siga dando frutos en beneficio de nuestros pueblos. Vietnam y Japón mantienen intercambios entre sus pueblos desde hace más de 400 años. Vietnam considera siempre a Japón uno de sus socios de importancia estratégica integral más relevantes y duraderos, y valora profundamente su acompañamiento en la consecución de los dos objetivos estratégicos centenarios del país. Sobre esta base, deseo trabajar junto con los dirigentes japoneses para profundizar la confianza mutua, definir prioridades de cooperación a largo plazo y generar nuevos impulsos para nuestra Asociación Estratégica Integral por la Paz y la Prosperidad en Asia y el mundo.

Nos complace constatar que el comercio bilateral alcanzó casi 50 mil millones de dólares en los primeros diez meses de 2026, con el objetivo de llegar pronto a una cifra de 80 mil millones de dólares (aspirando a alcanzar los 100 mil millones de dólares) para 2030. Actualmente, Japón cuenta con alrededor de 5.800 proyectos de inversión en Vietnam, con un capital registrado vigente de 80,4 mil millones de dólares.

Espero que estos logros sigan consolidándose gracias al crecimiento y la madurez de las empresas vietnamitas, al compromiso a largo plazo de las compañías japonesas y al desarrollo conjunto de productos de mayor valor añadido.

Para alcanzar este objetivo, esperamos que las empresas japonesas amplíen sus inversiones y sus actividades de investigación y desarrollo de productos en Vietnam, y que trabajen junto con las empresas vietnamitas para lograr una participación más profunda en las cadenas de valor. La cooperación en sectores de alta tecnología, semiconductores, inteligencia artificial y energías limpias debe ir acompañada de la formación de recursos humanos y del fortalecimiento de las capacidades tecnológicas y de gestión. Por su parte, Vietnam concede gran importancia a la creación de un entorno empresarial transparente, estable y previsible, así como a la resolución oportuna de las dificultades legítimas que afrontan las empresas. La confianza debe cultivarse mediante acciones concretas y el éxito de cada proyecto de cooperación.

En cuanto a los recursos humanos, deseo que todos los vietnamitas que estudian y trabajan en Japón tengan oportunidades para adquirir conocimientos, mejorar sus competencias profesionales y desarrollar sus carreras, con la garantía de sus derechos e intereses legítimos. También esperamos que cada vez más expertos, científicos y jóvenes japoneses vengan a Vietnam para trabajar, investigar y emprender. Precisamente, las personas que conocen, confían y mantienen vínculos estrechos con ambos países serán las encargadas de dar continuidad a nuestra amistad. Espero que esta visita genere un nuevo impulso para la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y Japón, en beneficio de los dos pueblos y en contribución a la paz, la estabilidad, la cooperación y la prosperidad en la región de Asia-Pacífico y el mundo. Nuestra nueva visión es consolidarnos como socios que avanzan juntos, con autonomía estratégica, mediante una cooperación eficaz y mutuamente beneficiosa, en beneficio de la población y los trabajadores.

Reportero: Ante la creciente incertidumbre del entorno internacional, ¿qué enfoque diplomático adoptará Vietnam para afrontar los desafíos y avanzar hacia un desarrollo rápido y sostenible en esta nueva etapa?

Secretario general y presidente To Lam: Vietnam mantiene una postura firme en sus principios, proactiva en sus acciones y sincera en su cooperación. Nuestra historia nacional nos ha permitido comprender profundamente el valor de la paz y la aspiración de progresar. Sabemos que no podemos esperar a que desaparezca la incertidumbre mundial para desarrollarnos; debemos tomar la iniciativa y crear las condiciones necesarias para que el país siga avanzando incluso en un entorno complejo y cambiante.

En primer lugar, Vietnam mantiene firmemente su política exterior de independencia, autodeterminación, resiliencia, paz, amistad, cooperación y desarrollo; de multilateralización y diversificación de las relaciones exteriores, y de defensa al máximo de los intereses nacionales sobre la base de los principios fundamentales del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas.

La autonomía estratégica es la capacidad de decidir por cuenta propia el camino de desarrollo y disponer de los medios necesarios para materializar esas decisiones. Esta capacidad se fortalece mediante unas bases internas sólidas, el consenso del pueblo y unas relaciones internacionales amplias y estables. Cuanto más turbulento sea el mundo, mayor importancia concede Vietnam a la coherencia en sus principios, la sinceridad en la cooperación y la responsabilidad en el cumplimiento de sus compromisos.

Profundizaremos nuestras relaciones con los socios y buscaremos intereses comunes para estrechar los vínculos, al tiempo que persistiremos en resolver las diferencias mediante el diálogo y los medios pacíficos. La diplomacia debe desempeñar un papel anticipatorio en la identificación y prevención de riesgos, el mantenimiento de los canales de comunicación y la preparación temprana de medidas de respuesta. Vietnam concede gran importancia al papel de las Naciones Unidas, la solidaridad de la ASEAN y su papel central, y está dispuesto a contribuir al mantenimiento de la paz y la solución de los desafíos comunes. Creemos que la posición de un país se fortalece gracias a la confianza que inspira y a las contribuciones que realiza a la comunidad internacional.

En materia de desarrollo, esperamos que cada oportunidad que se abra a través de las relaciones exteriores permita al país, a su población y a sus empresas elevar sus propias capacidades. Por ello, la cooperación en tecnología, recursos humanos, financiación verde, energía e infraestructuras debe estar vinculada a la reforma institucional y al fortalecimiento de la capacidad para asimilar y dominar los conocimientos y las tecnologías. Apoyaremos a las empresas en la ampliación de sus mercados y en una participación más profunda en las cadenas de valor, al tiempo que diversificaremos las fuentes de suministro y los socios para reducir las dependencias que puedan generar vulnerabilidades. La eficacia de la integración internacional debe traducirse en una mayor productividad, empresas más sólidas y mejores oportunidades de empleo para la población.

En cuanto a Japón, confío en que los sólidos cimientos de nuestra Asociación Estratégica Integral y el alto nivel de confianza política permitirán a ambos países seguir acompañándose, construyendo juntos y compartiendo tanto oportunidades como responsabilidades. Aspiramos a construir un país con plena capacidad de autonomía y resiliencia, que cuente con socios fiables como Japón y realice contribuciones cada vez más concretas a la comunidad internacional. Todos estos esfuerzos parten del deseo de que los pueblos de ambos países alcancen una mayor felicidad, tengan mejores condiciones para desarrollar su talento y puedan ofrecer a las generaciones futuras un porvenir en el que confiar./.