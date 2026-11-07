VNA llama a promover un uso ético y responsable de la IA en el periodismo

Beijing (VNA) – Para que la prensa siga desempeñando su papel en la era de la inteligencia artificial (IA), los medios de comunicación deben respetar la verdad y fortalecer la confianza del público, promover la ética y la responsabilidad profesional en el uso de esta tecnología, proteger los intereses comunes del ecosistema mediático y situar al ser humano y al interés público en el centro de su aplicación.



Así lo afirmó la directora general de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), Vu Viet Trang, durante la inauguración de la séptima Cumbre Mundial de Medios (WMS), celebrada hoy en Beijing, China.



Organizado conjuntamente por la agencia de noticias Xinhua y el Gobierno municipal de Beijing, el evento se desarrolla del 5 al 9 de noviembre bajo el lema “Los medios de comunicación en la era digital: del consenso a la acción”. La cita reúne a cerca de 500 delegados de unas 330 organizaciones mediáticas, instituciones de investigación y organismos gubernamentales de 112 países y territorios. Asimismo, coincide con el 95.º aniversario de la fundación de Xinhua (7 de noviembre de 1931).



En su intervención, Vu Viet Trang propuso cinco líneas de acción conjunta para los medios de comunicación: establecer principios comunes para la gobernanza de la IA en el periodismo y los medios; mejorar las competencias digitales de los periodistas; impulsar la cooperación transfronteriza para verificar la información y combatir los contenidos falsos; compartir información y soluciones prácticas que permitan a los medios generar ingresos legítimos a partir de sus contenidos protegidos por derechos de autor; y situar siempre al público en el centro de la actividad periodística, con el fin de ofrecerle contenidos de verdadero valor.

La directora general de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), Vu Viet Trang, interviene en la Cumbre (Fuente: VNA)

Como agencia nacional de noticias de Vietnam, la VNA proporciona al público información precisa, oportuna y fiable. Para cumplir esta misión en un entorno mediático digital en rápida transformación, la entidad ha impulsado su proceso de transformación digital en tres ámbitos prioritarios: infraestructura tecnológica, producción informativa y desarrollo de recursos humanos.



La directora general señaló que la VNA ya aplica la IA en sus actividades profesionales y continúa promoviendo la investigación y el desarrollo de aplicaciones de esta tecnología como herramientas de apoyo al trabajo periodístico.



Con motivo del 95.º aniversario de Xinhua, Vu Viet Trang transmitió sus más cálidas felicitaciones a esta agencia, con la que la VNA mantiene una relación de amistad y cooperación estrecha y eficaz desde hace más de 60 años. Asimismo, expresó su deseo de que Xinhua siga cosechando éxitos en su camino hacia la consolidación como una nueva agencia de noticias global, capaz de orientar el flujo informativo de la época.

Delegado en la Cumbre. (Fuente: VNA)

Por su parte, Li Shulei, miembro del Buró Político y jefe del Departamento de Propaganda del Comité Central del Partido Comunista de China, destacó que la IA está transformando profundamente los medios de comunicación a escala mundial, lo que exige reforzar la cooperación, compartir datos, acelerar la transformación digital y establecer estándares para la aplicación de las nuevas tecnologías.



A su vez, el presidente de Xinhua, Fu Hua, también señaló que la IA ofrece numerosas oportunidades para innovar en el periodismo, desde la producción y edición hasta la distribución de contenidos, e instó a fortalecer la cooperación internacional en este ámbito.



En el marco de la Cumbre, la directora general de la VNA, Vu Viet Trang, y otros delegados pusieron oficialmente en marcha el “Plan para la construcción conjunta de estándares globales de aplicación de la IA en los medios de comunicación”, destinado a fomentar el intercambio de experiencias y tecnologías, así como la coordinación en el desarrollo de normas comunes.



En esta ocasión, Vu Viet Trang también mantuvo encuentros e intercambios con los delegados participantes en la cumbre, visitó el Centro de Exposiciones de Ciencia y Tecnología de Zhongguancun y varios lugares de interés cultural de Beijing, y realizó una visita de trabajo a la Embajada de Vietnam en China./.

Hoàng Phương Chi