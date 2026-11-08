Máximo dirigente vietnamita se reúne con expertos e intelectuales nacionales en Japón

Tokio (VNA)- En el marco de su visita oficial a Japón, el secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, mantuvo hoy un encuentro con representantes de la comunidad de expertos e intelectuales vietnamitas residentes en Japón que trabajan en sectores estratégicos.



Durante el encuentro, el dirigente destacó que, en un contexto mundial marcado por una profunda transformación impulsada por la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital, el papel de la comunidad intelectual vietnamita en el extranjero cobra cada vez mayor importancia, especialmente en Japón, uno de los países líderes mundiales en ciencia y tecnología.



Subrayó que la Asociación de Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y Japón atraviesa una etapa de desarrollo favorable, sustancial y eficaz, sustentada en un alto nivel de confianza política en todos los ámbitos. En este marco, la ciencia, la tecnología y la innovación se están convirtiendo en nuevos pilares de la cooperación bilateral.





secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, y los delegados. Foto: VNA

El secretario general y presidente To Lam informó de que Vietnam ha promulgado diversas resoluciones y decretos que definen la captación y la retención del talento intelectual y de los expertos vietnamitas en el extranjero como una tarea importante.



Señaló que, en el reciente cuarto Pleno del Comité Central del PCV del XIV mandato, se emitieron conclusiones sobre la captación y la retención del talento en sectores y ámbitos clave para impulsar el desarrollo rápido y sostenible del país.



Expresó su confianza en que la red de expertos e intelectuales vietnamitas en Japón seguirá creciendo y se convertirá en un puente fundamental para ayudar a Vietnam a entrar en una nueva era de desarrollo basada en el conocimiento y la tecnología.



El mandatario manifestó su deseo de escuchar las opiniones y recomendaciones de los expertos e intelectuales vietnamitas en Japón sobre políticas destinadas a reforzar la conexión entre los tres actores – el Estado, las empresas y las instituciones educativas –, con el fin de atraer más proyectos de empresas japonesas con alto contenido tecnológico y valor añadido; promover la investigación y el desarrollo, la transferencia de tecnología y la formación de recursos humanos altamente cualificados en Vietnam; así como fortalecer los vínculos empresariales entre ambos países.



Asimismo, instó a ampliar las redes de conexión entre expertos vietnamitas y japoneses para que actúen como puentes de cooperación bilateral en ámbitos en los que Japón cuenta con ventajas y Vietnam tiene necesidades, como la innovación, la tecnología espacial, la inteligencia artificial (IA), los semiconductores, la tecnología cuántica, las ciencias marinas y la economía marítima, las tecnologías digitales, la explotación y el desarrollo de tierras raras, la tecnología médica, la biología avanzada y la agricultura de alta tecnología basada en el hidrógeno.



También pidió compartir los resultados de investigaciones que puedan aplicarse en Vietnam para elevar la productividad laboral y aportar opiniones sobre los principales obstáculos que enfrenta actualmente el país, entre ellos las limitaciones institucionales, el entorno de inversión, las infraestructuras, la calidad de los recursos humanos y la capacidad tecnológica.



En el encuentro, expertos e intelectuales vietnamitas presentaron productos y proyectos concretos que contribuyen directamente al desarrollo de Vietnam.



Expresaron su disposición a contribuir al desarrollo del país en consonancia con la Resolución 57, mediante iniciativas conjuntas como formar equipos sólidos de investigación, establecer laboratorios, conectar programas de cooperación entre universidades y empresas, e investigar y desarrollar tecnologías y productos que respondan a las necesidades actuales de Vietnam./.