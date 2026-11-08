Visita del líder vietnamita a Japón abre una nueva etapa en las relaciones bilaterales

Hanoi (VNA) – La visita oficial a Japón, del 8 al 11 de noviembre, del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, constituye un hito histórico que abre una nueva etapa en la Asociación Estratégica Integral entre ambos países e impulsa una cooperación más profunda en diversos ámbitos.

Se trata de la primera visita a Japón de un dirigente vietnamita que ocupa simultáneamente los cargos de secretario general del Partido y presidente del Estado, por invitación del Estado nipón. La visita refleja la importancia que Hanoi concede a Tokio, uno de sus principales socios estratégicos integrales a largo plazo.

Los dos países establecieron relaciones diplomáticas el 21 de septiembre de 1973. Durante más de cinco décadas, los vínculos bilaterales han avanzado constantemente y fueron elevados, en noviembre de 2023, al nivel de Asociación Estratégica Integral por la paz y la prosperidad en Asia y el mundo. La cooperación se desarrolla de manera sustancial a través de los canales del Partido, el Estado, el Parlamento y los intercambios entre los pueblos.

La visita a Vietnam de la primera ministra japonesa, Takaichi Sanae, en mayo pasado, dio un nuevo impulso a la cooperación en ciencia y tecnología, innovación, transición verde y digital, energía, semiconductores, inteligencia artificial (IA) y formación de recursos humanos altamente cualificados. Los dirigentes de ambos países identificaron estos ámbitos como nuevos pilares de la relación bilateral.

El emperador japonés Akihito y la emperatriz Michiko visitan la Ciudadela Imperial de Hue (en 2017). Foto: VNA

En el ámbito económico, Japón es uno de los principales socios de Vietnam. Ocupa el primer lugar en cooperación en asistencia oficial para el desarrollo (AOD) y trabajo, el tercero en inversión y el cuarto en comercio y turismo. El intercambio comercial bilateral alcanzó unos 52 mil millones de dólares en 2025 y 33,7 mil millones de dólares en los primeros ocho meses de 2026.

Ambos países se han fijado como objetivo elevar esta cifra a 60 mil millones de dólares para 2030. Hasta julio de 2026, Japón contaba con 5.800 proyectos vigentes en Vietnam, con una inversión total de 80,4 mil millones de dólares, ocupando el tercer lugar entre los 154 países y territorios inversores en el país.

La cooperación entre localidades y los intercambios entre los pueblos también siguen ampliándose, con más de 100 parejas de localidades que mantienen vínculos de colaboración. La comunidad vietnamita en Japón cuenta actualmente con cerca de 700.000 personas, entre ellas unos 7.000 ingenieros del sector de las tecnologías de la información.

Según lo previsto, el máximo dirigente vietnamita será recibido por el emperador Naruhito, mantendrá conversaciones con la primera ministra Takaichi Sanae, se reunirá con dirigentes del Parlamento japonés, pronunciará un discurso de política en esta institución y visitará la prefectura de Kanagawa.

Línea de producción de motocicletas en la fábrica Honda Phuc Yen en la provincia de Vinh Phuc. Foto: VNA

Según la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Vietnam, Pham Thu Hang, la visita tiene como objetivo consolidar la Asociación Estratégica Integral e impulsar la cooperación política, económica, en inversión y comercio, además de ampliar la colaboración en nuevos ámbitos como innovación, transición verde y digital, recursos humanos cualificados, educación y formación. Se espera que contribuya a convertir los acuerdos y compromisos de alto nivel en resultados concretos y eficaces.

Por su parte, el embajador de Japón en Vietnam, Ito Naoki, indicó que ambas partes se centrarán en tres áreas: el mantenimiento de la paz y la estabilidad regionales; la seguridad económica, el fortalecimiento de las cadenas de suministro y la innovación, con prioridad para la IA, los semiconductores, la transformación digital y verde, los minerales críticos y la seguridad alimentaria; y el fortalecimiento de los intercambios culturales y entre los pueblos.

La visita contribuirá a ampliar el espacio de cooperación estratégica en beneficio del desarrollo de ambos países y de la paz, la estabilidad y la prosperidad en la región y el mundo./.