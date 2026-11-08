Jóvenes de Vietnam, Camboya y Laos unen esfuerzos para fortalecer amistad y cooperación

Quang Ngai, Vietnam (VNA)- El Festival de la Juventud Vietnam-Camboya-Laos 2026, bajo el lema “Construir una zona fronteriza de paz, amistad, cooperación y desarrollo sostenible”, se inauguró hoy en la provincia vietnamita de Quang Ngai, con la participación de cerca de 100 jóvenes de los tres países.



En la ceremonia inaugural, U Huan, subsecretario permanente del Comité del Partido de la provincia de Quang Ngai, destacó que el festival constituye un acontecimiento de profundo significado, que contribuye a consolidar la solidaridad y la amistad tradicional entre Vietnam, Camboya y Laos.



Afirmó que, a lo largo de la historia, los pueblos de los tres países siempre han permanecido unidos, apoyándose mutuamente con sinceridad en las luchas por la liberación nacional, así como en la construcción y defensa de sus respectivas patrias.



Esta solidaridad especial constituye un patrimonio espiritual invaluable que las generaciones actuales deben preservar y promover, destacó.



En el nuevo contexto, señaló, los jóvenes deben poner en juego sus conocimientos, firmeza, sentido de la responsabilidad y espíritu creativo para convertirse en puentes de amistad y mensajeros de paz, contribuyendo a impulsar la cooperación entre los tres países.



Por su parte, Hour Chhunkry, presidente de la Comisión de Educación, Juventud y Deportes de la Unión de Federaciones Juveniles de Cambodia, indicó que el festival no solo constituye una ocasión para el intercambio cultural y artístico, sino que también refleja los estrechos lazos de solidaridad entre los tres países y brinda a las nuevas generaciones la oportunidad de continuar y fortalecer el legado de amistad construido por sus antecesores.

U Huan, subsecretario permanente del Comité del Partido de la provincia de Quang Ngai, habla en la cita (Fuente: VNA)

En el marco del festival, los delegados participaron en un coloquio titulado “Jóvenes de Vietnam, Camboya y Laos: unidos en la construcción de una zona fronteriza de paz, amistad, cooperación y desarrollo sostenible”, centrado en el intercambio de propuestas para potenciar el papel de la juventud en los intercambios entre los pueblos y la cooperación entre las localidades fronterizas.



Nguyen Thi Be, secretaria de la Unión de Jóvenes Comunistas Ho Chi Minh en la comuna de An Phu, provincia de Quang Ngai, propuso ampliar las actividades de intercambio juvenil, los programas de movilidad de escolares y universitarios y el voluntariado internacional; prestar mayor atención a la educación sobre la tradición de amistad, fomentar el aprendizaje mutuo de los idiomas y aprovechar las tecnologías digitales para conectar a los jóvenes de los tres países.



Ro Mah H´ Diu, secretaria de la Unión de Jóvenes Comunistas Ho Chi Minh en la comuna de Duc Co, provincia de Gia Lai, destacó la necesidad de apoyar a los jóvenes de las zonas fronterizas en sus iniciativas emprendedoras, facilitándoles el acceso a financiación, conocimientos y tecnologías, así como el intercambio de experiencias en el desarrollo económico vinculado con la ciencia, la tecnología y la transformación digital.



Los representantes juveniles de Laos propusieron intensificar los programas conjuntos de voluntariado para contribuir al desarrollo de infraestructuras, la atención sanitaria comunitaria, la asistencia a los grupos vulnerables, la prevención y respuesta ante desastres naturales y la protección del medio ambiente.



También abogaron por impulsar la formación profesional, la transferencia de conocimientos técnicos, la creación de empleo y el desarrollo de medios de subsistencia locales, así como estudiar la creación de un Fondo de Voluntariado Juvenil Vietnam-Laos-Camboya para movilizar recursos destinados a las actividades de cooperación.



Durante el festival, los jóvenes de los tres países visitarán obras económicas y modelos de producción destacados, y realizarán recorridos por lugares históricos, actividades de plantación de árboles, intercambios culturales y artísticos, entre otros./.