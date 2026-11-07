Un sudafricano cautivado por la riqueza cultural de Vietnam

Pretoria (VNA)- Tras una década de residencia en Vietnam, Kyler, un ciudadano sudafricano, no solo ha aprendido a hablar con fluidez el vietnamita y formado una familia con una mujer del país, sino que también se ha convertido en un "embajador cultural" que contribuye a acercar a los pueblos de ambos países.



El idioma, la primera puerta de acceso



En una conversación con un reportero de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), Kyler señaló que el idioma es la clave para derribar las barreras culturales. “Una vez escuché una frase muy acertada: si le hablas a alguien en inglés, llegas a su mente; si le hablas en su lengua materna, llegas a su corazón”, recordó.



Esa filosofía marcó su primer paso en la cultura vietnamita: no a través de guías turísticas, sino aprendiendo a saludar a la gente. El pequeño esfuerzo dio sus frutos. Los lugareños respondieron con calidez, corrigieron su pronunciación y le hablaron de sus familias. Con el tiempo, las conversaciones cotidianas le permitieron alcanzar una fluidez genuina.



Para Kyler, los vietnamitas son personas excepcionalmente cálidas, dispuestas a ofrecer a un desconocido frutas típicas o una taza de té aromático.



“Son gente cálida y con muchas ganas de aprender. Te preguntan de dónde vienes, qué comes, cómo te sientes... y realmente te escuchan”, comentó, añadiendo que esa curiosidad sincera acorta las distancias. Ante personas tan abiertas, uno deja de ser un observador externo para convertirse en parte de la comunidad.



La gastronomía y el arte, mejor que cualquier eslogan



Al preguntarle qué aspecto de la cultura vietnamita despierta mayor interés en el extranjero, Kyler responde sin dudar: la gastronomía. Para él, la comida es el canal más accesible. Los platos preparados por su esposa vietnamita siempre impresionan a sus amigos en Sudáfrica. Recientemente, cuando llevó café preparado con filtro “phin” a su oficina, sus compañeros no paraban de pedir más.



“La gastronomía despierta la curiosidad y lleva a las personas, de forma natural, a explorar la cultura que hay detrás”, afirma.



El arte vietnamita contemporáneo también está ganando fuerza. Los jóvenes artistas combinan materiales tradicionales con sonidos modernos, ofreciendo al público internacional una puerta de entrada más sencilla. El éxito mundial de artistas jóvenes como Son Tung M-TP es una prueba clara de ello.



No obstante, Kyler señala que los productos culturales requieren una mayor inversión en subtítulos en inglés dentro de las plataformas digitales, así como más creadores de contenido que expliquen la cultura desde una perspectiva interna. Al haber vivido en ambos países, sostuvo que la confianza y la amistad no pueden construirse únicamente a través de mensajes rígidos en los medios de comunicación. Deben surgir de un contacto natural y frecuente, que incluya el intercambio de estudiantes, colegas de trabajo o extranjeros que permanezcan el tiempo suficiente para comprender la cultura.



La importancia de las historias de la gente común en el centro



Desde la perspectiva del desarrollo nacional, Vietnam está prestando mayor atención a sus valores culturales. Tomando como referencia la experiencia de Sudáfrica, Kyler señaló que aquellos lugares que llevan a cabo una preservación exitosa siempre sitúan las historias de la gente común en el centro.



Mencionó el Museo del Distrito Seis (District Six Museum) en Ciudad del Cabo, erigido a partir de la memoria de una comunidad que fue reubicada por la fuerza. Su valor reside en permitir que quienes vivieron esa historia definan cómo se narra. Asimismo, señaló que la isla Robben (Robben Island) y Constitution Hill demuestran cómo una historia dolorosa puede transformarse en una profunda lección educativa.



Kyler observó que el mayor desafío consiste en equilibrar la preservación con el desarrollo, garantizando al mismo tiempo una financiación estable a largo plazo. En el caso de Vietnam, elogió modelos como los de Hoi An y Hue.



“Ofrecen lecciones valiosas sobre cómo gestionar el turismo y proteger los vestigios antiguos, preservando al mismo tiempo el espacio vital y la esencia de la comunidad residente”, afirmó.



La diáspora vietnamita puede actuar como puente



Como alguien ajeno al país pero que conoce Vietnam a fondo, Kyler valora mucho a la diáspora vietnamita. En su opinión, los programas de mentoría y las pasantías de corta duración deberían permitir que los expertos de la diáspora colaboren directamente dentro de organizaciones locales, para luego continuar su labor de forma remota. “Se les debe confiar una responsabilidad real; no basta con que participen simplemente como oradores invitados”, enfatizó.



Para fortalecer las redes de artistas e intelectuales de la diáspora, se debería dar prioridad a las residencias creativas, los espacios de trabajo compartido y los encuentros periódicos. Según Kyler, las redes sólidas suelen gestarse a partir de unos pocos proyectos de calidad con objetivos concretos, y no mediante eventos de carácter superficial./.

VNA