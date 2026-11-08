Sociedad

No se han registrado víctimas vietnamitas en tiroteo ocurrido en Polonia

La Embajada de Vietnam en Polonia confirmó que ningún ciudadano vietnamita figura entre los fallecidos o heridos del tiroteo en Cracovia y pidió a la comunidad extremar las precauciones.

Fuerzas de seguridad y policías se desplegaron frente a la casa del sospechoso del tiroteo en Cracovia, Polonia, el 7 de noviembre de 2026. Foto: PAP/VNA
Fuerzas de seguridad y policías se desplegaron frente a la casa del sospechoso del tiroteo en Cracovia, Polonia, el 7 de noviembre de 2026. Foto: PAP/VNA

Moscú (VNA)- La Embajada de Vietnam en Polonia informó que, hasta el momento, no se han registrado ciudadanos vietnamitas entre las víctimas mortales o heridas del tiroteo ocurrido en ese país el 7 de noviembre.

Ante la evolución compleja de la situación, la Embajada recomendó a la comunidad vietnamita en Polonia, especialmente a quienes residen en la ciudad de Cracovia, extremar las precauciones, evitar acercarse a la zona del incidente y cumplir estrictamente las instrucciones de seguridad de las autoridades locales.

Según información de la Policía, el incidente ocurrió alrededor de las 15:00 horas del mismo día, cuando un hombre que conducía un automóvil entró en la plaza central de la ciudad y abrió fuego repentinamente contra la multitud.

Entre los 16 heridos figuran dos agentes de Policía y cinco ciudadanos extranjeros. En cuanto a las víctimas mortales, tres son de nacionalidad polaca y una británica, mientras que las otras dos aún no han sido identificadas.

Polonia decretó el 7 de noviembre dos días de luto nacional./.

VNA
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Feliz Vietnam

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