No se han registrado víctimas vietnamitas en tiroteo ocurrido en Polonia

Moscú (VNA)- La Embajada de Vietnam en Polonia informó que, hasta el momento, no se han registrado ciudadanos vietnamitas entre las víctimas mortales o heridas del tiroteo ocurrido en ese país el 7 de noviembre.



Ante la evolución compleja de la situación, la Embajada recomendó a la comunidad vietnamita en Polonia, especialmente a quienes residen en la ciudad de Cracovia, extremar las precauciones, evitar acercarse a la zona del incidente y cumplir estrictamente las instrucciones de seguridad de las autoridades locales.



Según información de la Policía, el incidente ocurrió alrededor de las 15:00 horas del mismo día, cuando un hombre que conducía un automóvil entró en la plaza central de la ciudad y abrió fuego repentinamente contra la multitud.



Entre los 16 heridos figuran dos agentes de Policía y cinco ciudadanos extranjeros. En cuanto a las víctimas mortales, tres son de nacionalidad polaca y una británica, mientras que las otras dos aún no han sido identificadas.



Polonia decretó el 7 de noviembre dos días de luto nacional./.

VNA