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Vietnam inaugura la carretera revolucionaria Tan Trao-Trung Yen y el Museo ATK Tan Trao

Tuyen Quang inaugura la carretera Tan Trao-Trung Yen y el Museo ATK Tan Trao, dos obras que mejoran la conexión entre sitios históricos y fomentan el turismo cultural y revolucionario.

El presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, y los delegados realizan la ceremonia de corte de cinta para inaugurar los proyectos en el Sitio Histórico Especial de Tan Trao. Foto: VNA
El presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, y los delegados realizan la ceremonia de corte de cinta para inaugurar los proyectos en el Sitio Histórico Especial de Tan Trao. Foto: VNA

Tuyen Quang, Vietnam (VNA) – La carretera revolucionaria Tan Trao-Trung Yen y el Museo ATK Tan Trao fueron inaugurados hoy, contribuyendo a completar las infraestructuras, conectar los sitios históricos y promover el valor del patrimonio en el Sitio histórico nacional especial de Tan Trao en la provincia vietnamita de Tuyen Quang.

El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, asistió a la ceremonia inaugural de ambas obras, celebrada en la comuna de Tan Trao.

La carretera Tan Trao-Trung Yen tiene una longitud de 9,2 kilómetros y una inversión total de 300 mil millones de dongs (11,5 millones de dólares), procedentes del presupuesto estatal. Iniciada en diciembre de 2025, la obra se completó en menos de 11 meses, pese a las difíciles condiciones de construcción. Además de su significado histórico, la vía contribuye a mejorar las infraestructuras de transporte, conectar los sitios históricos y abrir nuevas oportunidades de desarrollo para la antigua base revolucionaria ATK.

El Museo ATK Tan Trao contó con una inversión total de 95 mil millones de dongs (3,65 millones de dólares) y presenta cuatro exposiciones temáticas especializadas, en las que se combinan tecnologías modernas, un diseño artístico cuidado y un ambiente solemne. La institución constituye un espacio para preservar documentos y recuerdos históricos, además de reafirmar la posición de Tuyen Quang como la capital de la Zona de Liberación y de la Guerra de Resistencia.

En la ceremonia, el vicepresidente permanente del Comité Popular de Tuyen Quang, Nguyen Manh Tuan, afirmó que ambas obras tienen importancia en los ámbitos del transporte, la cultura y el turismo, al contribuir a conectar los lugares históricos, preservar la memoria revolucionaria y transmitir las tradiciones nacionales.

La provincia continuará gestionando y aprovechando eficazmente estas instalaciones, vinculando las actividades del museo con el sistema de sitios históricos, mejorando los servicios para la población y los visitantes, y promoviendo el turismo de retorno a las raíces asociado a la educación sobre las tradiciones revolucionarias, enfatizó.

Anteriormente, Tran Thanh Man ofreció flores ante el Monumento al Presidente Ho Chi Minh en Tan Trao y rindió homenaje en el Templo comunal de Tan Trao y en el Memorial dedicado al líder revolucionario y a los precursores de la revolución.

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El presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, ofrece incienso en la Casa Memorial del Presidente Ho Chi Minh y otros predecesores revolucionarios. Foto: VNA

El Monumento al Presidente Ho Chi Minh en Tan Trao fue elaborado siguiendo fielmente fotografías documentales del período de casi seis años en que el líder vivió y trabajó en Tuyen Quang. La obra posee un profundo significado político y cultural, expresa el respeto y la gratitud del Partido, el Estado y el pueblo hacia el Tío Ho, y constituye un elemento destacado del espacio histórico y cultural del sitio.

El Templo comunal de Tan Trao fue el escenario del Congreso Nacional del Pueblo, celebrado los días 16 y 17 de agosto de 1945, con la participación de más de 60 delegados que representaban a distintos sectores de la población, grupos étnicos, religiones y comunidades vietnamitas en el extranjero. El Congreso aprobó la política del Partido de llevar a cabo el levantamiento para tomar el poder, las diez grandes políticas del Viet Minh y la elección del Comité Nacional de Liberación de Vietnam, es decir, el Gobierno provisional, presidido por el Presidente Ho Chi Minh.

En el Memorial dedicado al Presidente Ho Chi Minh y a los precursores de la revolución, la delegación ofreció incienso en homenaje a quienes vivieron y trabajaron en Tuyen Quang durante el período previo a la Revolución de Agosto y la resistencia contra el colonialismo francés.

El mismo día, el presidente de la Asamble Nacional Tran Thanh Man y la delegación rindieron homenaje en el Memorial dedicado al presidente Ton Duc Thang, recordando al destacado dirigente y firme comunista que dedicó toda su vida a la causa revolucionaria del Partido y de la nación vietnamita./.

VNA
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