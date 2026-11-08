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Cine vietnamita incorpora IA para fomentar creatividad y la producción

El cine vietnamita incorpora la IA para optimizar la producción y ampliar las posibilidades creativas, bajo criterios de responsabilidad y respeto a la ley.

La película de animación “The Gioi Tran Trui” (The Naked World). (Fuente: Distribuidor)
La película de animación “The Gioi Tran Trui” (The Naked World). (Fuente: Distribuidor)

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - La inteligencia artificial (IA) se está convirtiendo en una de las tendencias de desarrollo de la industria cinematográfica de Vietnam, al abrir nuevas posibilidades que van desde la resolución de situaciones imprevistas hasta su incorporación proactiva a los procesos creativos.

Su aplicación no solo permite optimizar los costes y los procesos de producción, sino que también plantea la necesidad de encontrar un equilibrio entre la innovación tecnológica, la responsabilidad social y el cumplimiento de la legislación.

En un primer momento, la tecnología de IA se consideró una solución para hacer frente a incidentes surgidos durante algunos proyectos cinematográficos. En 2025, el equipo de la película “Chot don” (Deal!) recurrió a la IA para sustituir la imagen de la actriz protagonista y poder estrenar la obra en los cines.

En septiembre pasado, el equipo de “Mai no mot loi tam biet” (Chrysalis) volvió a combinar la IA con efectos visuales generados por ordenador (CGI) para sustituir la interpretación de la actriz Truong Ngoc Anh tras un incidente personal.

Al cambiar de un enfoque reactivo a otro proactivo, la productora TFS y la Radio y Televisión de Ciudad Ho Chi Minh (HTV) anunciaron el proyecto “Bai san” (The Hunting Ground), cuyas imágenes, según se informó, fueron producidas íntegramente mediante IA.

En ese mismo periodo, la película de animación “The Gioi Tran Trui” (The Naked World), dirigida por Nguyen Quang Dung, y la cinta “Ho Linh Trang Si: Bi An Mo Vua Dinh” (The Last Secret of the First Emperor), estrenada con motivo de la festividad nacional del 2 de septiembre, también destacaron por la aplicación de la IA en sus procesos de producción.

Al evaluar esta tendencia, el máster Nguyen Trong Khoa, jefe de la especialidad de Producción Cinematográfica Digital de la Universidad RMIT de Vietnam, señaló que la aplicación de la IA en el país se encuentra todavía en una fase inicial de experimentación, que abre numerosas posibilidades para los cineastas con presupuestos limitados.

La IA resulta eficaz en etapas como el desarrollo de ideas, la previsualización, la animación y los efectos visuales, pues permite simular secuencias de acción y escenarios complejos -propios de películas épicas, de fantasía folclórica, bélicas o de ciencia ficción- antes de realizar grandes inversiones.

Además de los largometrajes, se benefician considerablemente de esta tecnología los anuncios publicitarios, cortometrajes, vídeos musicales, tráileres promocionales y series para plataformas en línea.

No obstante, el experto subrayó que la IA es una herramienta para potenciar la capacidad creativa, no un atajo que sustituya los conocimientos profesionales de guion, dirección, cinematografía o montaje.

Desde la perspectiva de la gestión estatal, el director del Departamento de Cinematografía, Dang Tran Cuong, afirmó que la aplicación de la IA constituye una tendencia de desarrollo inevitable, cuyo objetivo es crear un entorno en el que la tecnología esté al servicio de la creatividad y genere valor positivo.

El representante del Departamento de Cinematografía señaló que la IA ayuda a reducir los costes y abre oportunidades para los jóvenes cineastas, pero no sustituye la responsabilidad humana sobre el producto final.

Todas las obras que se difundan al público deben cumplir las disposiciones legales relativas al contenido, la clasificación cinematográfica, los derechos de autor y la protección de la infancia y los menores de edad. La aplicación de la tecnología, acompañada del cumplimiento de la legislación y de la protección de los derechos de los creadores, impulsará el desarrollo sostenible del cine vietnamita./.

VNA
#Vietnam #inteligencia artificial #cine vietnamita
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