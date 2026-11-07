La cultura vietnamita brilla en el corazón de Perth

Perth (VNA) – La Jornada de la Cultura Vietnamita 2026, bajo el lema “Los colores de la tierra natal”, se celebró hoy en la ciudad de Perth, estado de Australia Occidental, con la participación de cerca de 4.000 personas, y contribuyó a proyectar ante el público internacional la imagen de un Vietnam rico en identidad cultural, dinámico y acogedor.



El programa fue organizado por el Consulado General de Vietnam en Perth, en coordinación con la Red de Talentos Vietnamitas en Australia (AVTN) y la organización Global Trade Connection.



En su discurso inaugural, el cónsul general de Vietnam en Perth, Pham Hai Anh, destacó que la cultura constituye el fundamento espiritual y la fuerza endógena de la nación.



Al recordar las palabras del Presidente Ho Chi Minh: «La cultura ilumina el camino de la nación», afirmó que preservar y promover la identidad cultural nacional reviste gran importancia para fortalecer la gran unidad nacional y difundir la imagen del país.



Precisó que la edición de este año adquirió un significado especial al celebrarse con motivo del 80.º aniversario de la primera Conferencia Nacional de Cultura y en vísperas del primer Día de la Cultura Vietnamita, previsto para el 24 de noviembre de 2026.



El cónsul general instó a la comunidad vietnamita en el extranjero a prestar especial atención a la preservación de la lengua vietnamita y las tradiciones familiares, promover activamente la cultura nacional entre los amigos internacionales y fomentar la creatividad mediante una combinación armoniosa de tradición y modernidad.



Asimismo, subrayó que los vietnamitas residentes en el exterior constituyen una parte inseparable de la nación y desempeñan un papel fundamental como puente entre Vietnam y el mundo.



Uno de los principales atractivos de la jornada fue el programa artístico, que reunió a artistas de Vietnam y Australia. La actuación inaugural, con la canción “Bonjour Vietnam” interpretada en francés, inglés y vietnamita, acercó al público a la riqueza cultural del país a través de melodías folclóricas como «Ly ngua o» y «Beo dat may troi», los sonidos del instrumento tradicional t'rung de la Altiplanicie Occidental, el arte del canto ceremonial chau van y un desfile de moda inspirado en los trajes tradicionales de las distintas etnias vietnamitas.



El ambiente festivo se animó aún más con actuaciones de música contemporánea que reflejaron la fusión entre los valores tradicionales y las expresiones artísticas actuales.



Cabe destacar la activa participación de numerosos estudiantes, jóvenes y personas de origen vietnamita residentes en Australia, quienes colaboraron en la organización, realizaron labores de voluntariado y participaron en las actuaciones. Su contribución puso de manifiesto el orgullo por sus raíces y ayudó a transmitir la cultura nacional a las nuevas generaciones.



La cálida acogida del público de Australia Occidental convirtió la Jornada de la Cultura Vietnamita 2026 no solo en un espacio de encuentro e intercambio comunitario, sino también en un acontecimiento destacado de la diplomacia cultural. La iniciativa contribuyó a fortalecer el entendimiento y la confianza entre los pueblos de ambos países, creando una base social favorable para impulsar el desarrollo cada vez más profundo e integral de la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y Australia./.

VNA