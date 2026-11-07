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Provincia vietnamita promueve comunidades digitales mediante códigos QR en zonas rurales

La iniciativa permite localizar viviendas, optimizar entregas y facilitar la respuesta ante emergencias, al tiempo que impulsa la gestión digital local.

Los códigos QR colocados en las entradas de callejones y pasajes han facilitado a los repartidores la tarea de encontrar direcciones y entregar los productos directamente en los domicilios de las personas. (Fuente: VNA)
Los códigos QR colocados en las entradas de callejones y pasajes han facilitado a los repartidores la tarea de encontrar direcciones y entregar los productos directamente en los domicilios de las personas. (Fuente: VNA)

Quang Tri, Vietnam (VNA) - A partir de servicios cotidianos de orientación y entrega de mercancías, el modelo de asignación de códigos QR vinculados a la geolocalización de direcciones en las zonas rurales de la provincia central de Quang Tri se está extendiendo hasta convertirse en un sistema estandarizado de datos digitales, que contribuye progresivamente a la formación de comunidades digitales a nivel local.

Esta iniciativa está contribuyendo gradualmente a la formación de comunidades digitales a nivel local. Promovida inicialmente por los propios habitantes, no solo mejora la eficiencia del comercio, los servicios postales y la respuesta ante emergencias, sino que también sienta las bases para una gestión administrativa moderna.

En la aldea de Hai Hoa, comuna de Nam Hai Lang, el modelo de códigos QR se puso en marcha en abril de 2025 en los 16 callejones, con el objetivo de ayudar a los residentes y visitantes a localizar fácilmente las viviendas en las pequeñas vías de acceso.

Actualmente, esta herramienta se utiliza ampliamente para la entrega de productos adquiridos a través del comercio electrónico, el envío de ubicaciones a los servicios de ambulancia, su impresión en invitaciones a eventos y el apoyo a las actividades de compra de productos agrícolas.

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Varias localidades de la provincia de Quang Tri han adoptado y replicado este modelo no solo para determinar ubicaciones, sino también para estandarizar direcciones, crear datos digitales para cada hogar y gestionar barcos y embarcaciones. (Fuente: VNA)

La posibilidad de que los conductores encargados de comprar arroz puedan llegar directamente a los hogares mediante la ubicación identificada por el código QR ha contribuido a optimizar los procesos de producción y comercialización, así como a fomentar el uso habitual de la tecnología en la vida rural.

Ante los resultados prácticos positivos, numerosas localidades de Quang Tri han tomado como referencia esta iniciativa y la han ampliado, transformándola de una herramienta de utilidad individual en un sistema de gestión de datos comunitarios.

Un ejemplo destacado es la zona residencial de Minh Phuong, en el barrio de Bac Gianh, donde el 100% de los hogares —277 familias distribuidas en tres núcleos residenciales y nueve callejones— cuenta con un código QR único asociado a su número de vivienda e integrado en un mapa digital. Esto permite estandarizar las direcciones, facilitar los servicios postales y apoyar la respuesta de las fuerzas competentes ante situaciones de emergencia.

Además, el barrio de Bac Gianh continúa ampliando la aplicación de códigos QR a unas 500 embarcaciones de la localidad, con el fin de incorporar gradualmente la gestión de estos medios de transporte al sistema digital.

Según las autoridades locales, la transformación digital en las zonas rurales no tiene por qué comenzar con sistemas complejos, sino que puede partir de las necesidades concretas y prácticas de la población.

La estandarización y conexión de direcciones individuales en una fuente común de datos está creando nuevas formas de vinculación entre los habitantes, las comunidades y las autoridades.

Esa iniciativa se considera un paso adecuado para que la provincia de Quang Tri siga perfeccionando su infraestructura de datos digitales, en beneficio de la gestión del suelo, la administración pública y el desarrollo socioeconómico sostenible desde el ámbito local./.

VNA
#Quang Tri #Vietnam #transformación digital
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