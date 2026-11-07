Ciudad Ho Chi Minh contará con Centro de Excelencia en IA Aplicada

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - Ciudad Ho Chi Minh prevé albergar el primer Centro de Excelencia en Inteligencia Artificial (IA) Aplicada de Asia.



El anuncio fue realizado por el Centro de Innovación y Startups de Ciudad Ho Chi Minh (SIHUB), la Universidad de Economía de Ciudad Ho Chi Minh (UEH) y Plug and Play durante la Cumbre de noviembre de 2026 de Plug and Play en Silicon Valley, celebrada en Estados Unidos del 3 al 5 de noviembre.



La iniciativa es fruto de un memorando de entendimiento firmado por las tres entidades en la Ciudad Ho Chi Minh el pasado 30 de septiembre, con el propósito de establecer un mecanismo permanente de conexión entre el ecosistema de innovación y startups de la ciudad y Silicon Valley.



La cooperación se centrará en conectar la investigación y las necesidades empresariales en materia de aplicaciones de IA con programas de aceleración de startups, mercados internacionales y fuentes de financiación. De este modo, se busca convertir los avances tecnológicos en productos, servicios y oportunidades de negocio concretas.



La presentación del Centro de Excelencia en IA Aplicada en Silicon Valley constituye una oportunidad para dar a conocer el potencial innovador de Ciudad Ho Chi Minh y de Vietnam ante la comunidad tecnológica, empresarial, emprendedora y de inversión internacional. Asimismo, permitirá ampliar las oportunidades de atraer socios, recursos y soluciones tecnológicas para impulsar el ecosistema de innovación de la ciudad.



El proyecto va más allá de la creación de un nuevo centro de investigación, pues aspira a fortalecer la capacidad de aplicar soluciones de IA en la producción, las actividades empresariales y la gestión urbana. Para ello, pretende conectar las necesidades reales de las empresas con las capacidades de investigación y formación, así como con redes internacionales de expertos e inversores. Esto permitirá probar y perfeccionar soluciones, impulsar la comercialización de tecnologías y desarrollar empresas con potencial de crecimiento y expansión.



En el marco de esta colaboración, SIHUB será el principal enlace con el ecosistema de innovación y startups de Ciudad Ho Chi Minh; la UEH contribuirá con su experiencia en investigación, formación interdisciplinaria y desarrollo de recursos humanos; mientras que Plug and Play facilitará el acceso a empresas, programas de aceleración de startups y su red global de socios y fondos de inversión.



Se espera que esta alianza establezca una cadena de cooperación integral que abarque desde la identificación de necesidades y las actividades de investigación y experimentación hasta la implementación de soluciones, la captación de financiación y el acceso a los mercados. Las partes continuarán trabajando en la definición de los mecanismos operativos específicos del centro durante su puesta en marcha.



Directivos de Plug and Play han invitado a delegados, fondos de capital riesgo y empresas tecnológicas internacionales a visitar Ciudad Ho Chi Minh en marzo de 2027, con el objetivo de concretar planes de acción. Se prevé que este encuentro represente un nuevo avance en la transformación de los vínculos establecidos en Silicon Valley en iniciativas de cooperación, proyectos tecnológicos y oportunidades de inversión concretas en Vietnam.



En el marco de este encuentro, la UEH se incorporó oficialmente a la red global de socios universitarios de Plug and Play.



Fundada en Silicon Valley en 2006, Plug and Play es una plataforma global de innovación especializada en la aceleración de startups, la consultoría en innovación corporativa y la inversión de capital riesgo. A lo largo de su trayectoria, ha conectado a decenas de miles de startups con más de 550 socios corporativos, además de organismos gubernamentales y universidades.



La cooperación entre Ciudad Ho Chi Minh y Plug and Play refleja la apuesta de la urbe por ir más allá de la ampliación de sus redes de innovación y centrarse en fortalecer la aplicación y comercialización de tecnologías, al tiempo que promueve el desarrollo de empresas vietnamitas capaces de competir en los mercados internacionales./.



VNA